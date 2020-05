Tối 5-5, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trả lời báo chí về vụ mua sắm thiết bị phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội).



Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời khởi tố 8 đối tượng. Bước đầu, công an xác định các đối tượng cùng các công ty đã cấu kết, thông đồng, nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 lên gấp 3 lần. Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền chênh lệch.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, trả lời báo chí ngày 5-5Ảnh: Quang Phúc

Bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch; thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, nhất là mua sắm máy thở… "Sau khi Thanh tra Bộ Y tế hoặc thanh tra các tỉnh vào cuộc thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý theo quy định" - Thứ trưởng nói.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, từ năm 2010 đến nay, công an đã xử lý 20 vụ, 15 đối tượng, trong đó có đối tượng xử lý nhiều lần và có quan hệ với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971; quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Tuy nhiên, hoạt động của Đường "Nhuệ" rất tinh vi. Trong một số vụ, đối tượng này không ra mặt nên chưa đủ căn cứ để xử lý. Việc thu thập tài liệu cũng rất khó khăn. Băng nhóm của Đường "Nhuệ" là tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng mác doanh nhân thành đạt, làm từ thiện nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an. Cơ quan chức năng đã vận động người dân tố giác hoạt động tội phạm của các băng nhóm thì mới đủ căn cứ xử lý.

Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình xem xét vụ việc này một cách toàn diện, triệt để, không có vùng cấm, không bỏ lọt tội phạm, làm công tâm, khách quan.

Sau khi khởi tố, bắt vợ chồng Đường "Nhuệ", Công an tỉnh Thái Bình giao Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra là đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền. Đến nay, chuyên án này đang tiếp tục được đấu tranh, tiếp tục khởi tố nhiều đối tượng. Công an cũng thu thập tài liệu, chứng cứ và khi đủ căn cứ sẽ phục hồi điều tra một số vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình làm khẩn trương, kiên quyết, không bỏ lọt tội phạm, không chịu ảnh hưởng, tác động của bất kỳ ai với vụ án này. Bộ Công an cũng hỗ trợ, hướng dẫn Công an tỉnh Thái Bình điều tra vụ án này; đồng thời phối hợp với VKSND giám sát, thực hiện đúng quy định của pháp luật.