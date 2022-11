Hơn 300 cá nhân và 31 phương tiện tham gia diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2022 do Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài chủ trì tổ chức ngày 5-11.



Các đại biểu đến từ các đơn vị liên quan tham gia Diễn tập. Ảnh: NIA

Lực lượng tham gia diễn tập được huy động từ các đơn vị trực thuộc Cảng HKQT Nội Bài (chủ chốt là Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài); các đơn vị trong ngành hàng không (Cảng vụ hàng không miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài, Công ty TNHH Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài,...); các đơn vị phối hợp, hiệp đồng: Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Cảnh sát giao thông số 15, Tiểu đoàn căn cứ sân bay Nội Bài cùng sự chứng kiến của các đại biểu đến từ các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Nội Bài.

Các lực lượng tham gia Diễn tập. Ảnh: NIA

Diễn tập mang mật danh KN-09 với tình huống sử dụng phương tiện giao thông tấn công vào sân đỗ máy bay qua cổng ra/vào khu bay tại Cảng HKQT Nội Bài đã được các lực lượng bàn bạc kỹ lưỡng trước đó gần 2 tháng với kịch bản có nhiều chi tiết hấp dẫn, phù hợp thực tế hoạt động của các lực lượng tham gia.

Cụ thể, vào hồi 17 giờ 28 phút ngày N tháng 11 năm 2022, tại cổng gác số 3, Nhà ga hành khách T1, Cảng HKQT Nội Bài, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra người, phương tiện, đồ vật ra/vào khu bay bình thường.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày xuất hiện 1 xe ôtô 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 10H-012.34, màu trắng, bên trong có khoảng 6-7 người (nam giới) di chuyển từ sân đỗ ôtô P2 – Nhà ga hành khách T1 đến cổng gác số 3 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng An ninh hàng không chia thành hai gọng kìm áp sát tàu bay đang bị khủng bố. Ảnh: NIA

Trong quá trình kiểm tra, nhân viên an ninh phát hiện 2 đối tượng dùng thẻ giả nên đã yêu cầu vào trong phòng để làm rõ sự việc nhưng chúng bất ngờ sử dụng hung khí tấn công nhân viên an ninh; điều khiển xe ôtô đâm gãy barie, đạp đổ hàng rào di động, vượt qua vòng kiểm soát bên trong cổng gác, vào vị trí đỗ số 24 nơi có máy bay đang khai thác chuyến bay BX1, dồn một số hành khách, nhân viên phục vụ mặt đất lên máy bay bắt giữ làm con tin và cố thủ trong máy bay.

Lực lượng An ninh hàng không, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài đã bắt giữ được 2 đối tượng và triển khai lực lượng tại chỗ bao vây, phong tỏa khu vực, chốt chặn tại lối ra vào Cổng gác số 3.

Lực lượng an ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đang tiến hành giải cứu con tin. Ảnh: NIA

Trưởng Ban chỉ huy khẩn nguy chỉ đạo Sở chỉ huy kích hoạt Ban Chỉ huy khẩn nguy Cảng HKQT Nội Bài thông báo, báo động đến các cơ quan, đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó với tình huống khẩn nguy; đồng thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh trật tự trên địa bàn TP Hà Nội triển khai lực lượng, phương tiện đến Cảng HKQT Nội Bài xử lý tình huống.

Đến 2 giờ 00 phút ngày N+1, mọi hoạt động khai thác tại Cảng HKQT Nội Bài trở lại bình thường.

Anh Nguyễn Văn Huynh, Đội trưởng Đội An ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài - Cảng HKQT Nội Bài, báo cáo Trưởng Ban chỉ huy Diễn tập

Diễn tập gồm 2 phần chính: Phần 1 là diễn tập vận hành cơ chế tham mưu, chỉ huy và phần 2 là diễn tập thực binh xử lý tình huống.

Diễn tập thực binh xử lý tình huống được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Thực hiện đối phó ban đầu của các lực lượng hàng không và các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan phối hợp tại Cảng HKQT Nội Bài;

Giai đoạn 2: Kiểm soát và xử lý đối tượng sử dụng phương tiện tấn công vào sân đỗ máy bay qua cổng ra/vào khu bay;

Giai đoạn 3: Bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, khắc phục hậu quả đưa cảng hàng không trở lại hoạt động bình thường.

Với Diễn tập KN09, Cảng HKQT Nội Bài đã xây dựng tình huống giả định bám sát tình hình an ninh, chính trị - xã hội đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới đang diễn biến phức tạp, các lực lượng khủng bố, tội phạm ngày càng có xu hướng sử dụng hàng không dân dụng để can thiệp trái phép. Đặc biệt, Cảng HKQT Nội Bài hiện là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, là đầu mối giao thông hàng không quan trọng đứng thứ hai trong cả nước về tần suất chuyến bay và lưu lượng hành khách qua cảng, đồng thời là cảng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ, ưu tiên và phái đoàn ngoại giao quốc tế lớn nhất trong các cảng hàng không của Việt Nam.

Diễn tập thực binh KN-09 được truyền hình trực tiếp giúp đại biểu có thể theo dõi từ khán đài mọi diễn biến chi tiết của các vị trí: từ vị trí chỉ huy, hành vi của các "đối tượng khủng bố" đến cảm xúc của "các con tin" đang bị khống chế trên máy bay. Sự tập luyện kỹ càng của các lực lượng đã đóng góp vào thành công cho Diễn tập KN-09.

"Diễn tập năm 2022 là một cuộc tập dượt có ý nghĩa quan trọng với sự tham dự của các lực lượng cảnh sát, công an, an ninh hàng không và các đơn vị liên quan. Đây còn là một hình thức tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng cho các lực lượng làm việc tại cảng hàng không, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của lãnh đạo các cấp, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng"- ông Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Cảng HKQT Nội Bài, Trưởng Ban chỉ huy Diễn tập, chia sẻ.