Tình trạng mất an toàn giao thông, va chạm giao thông do các phương tiện xe ben, xe tải ở khu vực các giao lộ trên tuyến Quốc lộ 51, đường Nam Cao và Ngô Quyền gây ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là vào lúc cao điểm.



Trong đó, theo xác định của chúng tôi, nguyên nhân phần lớn là do những đoàn xe ben chở đất, đá của Liên hiệp HTX Nông nghiệp và dịch vụ Đồng Nai (Donacoop) chạy theo từng đoàn bạt mạng, bất chấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của người dân.



Theo xác minh ban đầu, chỉ riêng trong nửa tháng gần đây, trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh và 1 phụ nữ tử vong, 1 người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hiện nay, người dân 2 phường Phước Tân và An Hòa (TP Biên Hòa) nơi xảy ra tình trạng này đang rất bức xúc. Trong 2 ngày qua, có mặt tại khu vực này, chúng tôi ghi nhận hàng trăm chuyến xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng hướng từ mỏ đá Tân Cang chạy vào đường Ngô Quyền, Nam Cao cuốn theo bụi mù mịt, tiếng còi xe inh ỏi.

Xe ben lộng hành một vùng ở Biên Hòa





Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sợ





Nhưng người dân cũng chỉ còn biết chấp nhận mà thôi

Tại khu vực này là khu dân cư đông đúc, đường hẹp, có các trường học rất đông học sinh và phụ huynh phải chen chúc giữa dòng xe ben chạy bạt mạng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng. Thời điểm chúng tôi ở hiện trường, chứng kiến cảnh hãi hùng khi học sinh, phụ huynh, rồi công nhân giờ tan tầm chen chúc giữ dòng xe ben nối đuôi nhau gầm rú. "Sợ lắm", một phụ huynh vừa lách khỏi đám đông, chui qua… đầu những chiếc xe ben, vừa lắc đầu vẻ thất thần.

Không chỉ vậy, hiện địa phương xác định, đường sá khu vực đã bị phá hư hỏng nặng, hệ thống biển báo chưa đồng bộ và cần phải thay đổi. Mật độ xe ben lưu thông quá đông đã khiến con đường vốn đã nhỏ càng thêm…nóng

Ban giám hiệu Trường THCS Hòa Hưng (trên đường Ngô Quyền) than thở, tình trạng xe ben chạy rầm rập suốt thời gian qua gây bất an cho học sinh, phụ huynh và giáo viên, nhà trường phải tăng cường các biện pháp tuyên truyền về an toàn giao thông nhưng nỗi lo tai nạn vẫn luôn hiện hữu.

Chính tại đường Nam Cao giao với Quốc lộ 51, ngày 30-10 đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ben BKS 60C-24748 do Nguyễn Quốc Thạch (41 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) điều khiển và xe đạp do em L.Đ.K. (ngụ phường Phước Tân, là học sinh của Trường THCS Phước Tân 1) khiến em K. tử vong. Cũng khu vực này, sáng 19-11, xe máy do bà Phạm Ngọc H. (42 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển va chạm với xe ben BKS 60C-146.30 chạy cùng chiều khiến bà H. tử vong tại chỗ.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 266 vụ tai nạn giao thông làm chết 210 người và bị thương 152 người. Trong đó, tại TP Biên Hòa xảy ra 110 vụ tai nạn, làm 68 người chết, 75 người bị thương. Riêng tại tuyến đường giao nhau với Quốc lộ 51 và trên tuyến đường này xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm 25 người chết, 20 người bị thương (các chỉ số đều tăng so với năm 2018).