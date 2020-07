Ngày 22-7, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ phối hợp tổ chức Diễn đàn Cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Tại diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức, các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn. Nhiều dự án điện bị chậm so quy hoạch, kế hoạch, một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi; công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn nhiều hạn chế… Một số chỉ tiêu biến động theo chiều hướng bất lợi như trữ lượng và sản xuất của than, dầu thô và khí đã và đang suy giảm dần hằng năm. Công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng có lúc chưa được quan tâm đúng mức, gây một số bức xúc xã hội…

Các đại biểu trao đổi về vấn đề năng lượng bên lề diễn đàn Ảnh: Minh Phong

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, bày tỏ lo ngại khi pháp luật còn sự chồng chéo cần sửa đổi tại Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật Khoáng sản; đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách để khuyến khích và thúc đẩy phát triển không chỉ các nguồn cung năng lượng mà ngay cả khu vực tiêu thụ năng lượng theo hướng bền vững, hiệu quả, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia trong lĩnh vực này. Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ xem xét, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết giải thích và làm rõ một số quy định tại một số luật chuyên ngành nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng. Hiện Bộ Công Thương đang nghiên cứu, sửa đổi Luật Điện lực để có cơ sở tách bạch rõ ràng phạm vi đầu tư giữa nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực năng lượng.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55 với những quan điểm mới, mạnh mẽ và đột phá về phát triển năng lượng quốc gia. Nghị quyết này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó, một số địa phương và doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và kịp thời xử lý, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc để phát triển năng lượng; xây dựng, bổ sung quy hoạch các dự án nguồn điện, nhất là các nguồn điện tái tạo được chú trọng.