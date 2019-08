Ngày 18-8, ông Phan Tùng Lâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, xác nhận đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) An Giang, do vi phạm về quy định của ngành.

Lãnh đạo UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã yêu cầu sắp xếp cho ông Nhượng làm việc khác tại Sở GTVT tỉnh An Giang.

Theo đó, ông Nhượng đã vi phạm những quy định tại Thông tư số 67 của Bộ GTVT đối với cán bộ lãnh đạo thanh tra cấp sở. Cụ thể, ông Nhượng đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào công tác thanh tra đối với cấp dưới theo đơn phản ánh của một số cán bộ thuộc Đội Thanh tra giao thông huyện Châu Thành. Đơn phản ánh cho thấy, trong quá trình đơn vị này đang xử lý xe vi phạm đối với xe khách H.C. thì ông Nhượng gọi điện thoại yêu cầu bỏ qua.

Đặc biệt, khi không được sự đồng ý của cấp dưới thì ông Nhượng có những lời lẽ thiếu chuẩn mực nên gây bức xúc cho những cán bộ đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, lãnh đạo Sở GTVT An Giang đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nhượng theo quy định của ngành. Tuy nhiên, do một số cán bộ thanh tra giao thông không đồng tình với kết quả xử lý này, nên tiếp tục gửi đơn đến UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang. Tiến hành thẩm tra và xác minh lại vụ việc, đơn vị này xác định những vi phạm của ông Nhượng là nghiêm trọng và phải chịu kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng mới tương xứng. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Sở GTVT An Giang sắp xếp cho ông Nhượng làm việc ở vị trí khác tại đơn vị nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc.