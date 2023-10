Chiều 17-10, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 18-10. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên.

TP Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 17 và 18-10

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, sở này có thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học trong ngày. Thông báo lúc hơn 6 giờ sáng khiến nhiều gia đình đã đưa con đến trường, phải quay về lại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, từ ngày 18-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi.