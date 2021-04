Sáng 10-4, Trần Văn Hiếu (SN 1998; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) liều lĩnh gí dao khống chế tài xế xe buýt số 5 khi lưu thông từ cầu Thị Nghè về đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP HCM).



Đại úy Khưu Hoàng Tuấn, cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh, nhận được tin báo từ người dân về vụ việc trên. Anh lập tức thông báo trên bộ đàm, rồi dùng môtô đặc chủng bám theo xe buýt. Thời điểm này, trung úy Nguyễn Hoàng Minh, thượng úy Nguyễn Thành Vinh (cán bộ Đội CSGT Bến Thành) cùng đại úy Nguyễn Văn Nhựt (cán bộ Đội CSGT Bàn Cờ) đã nhanh chóng phối hợp. Đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng, thượng úy Vinh chạy môtô đặc chủng chặn ngang đầu xe. Trên xe, Hiếu dùng dao uy hiếp tài xế "tông thẳng vào xe CSGT". Thượng úy Vinh nhanh chóng chĩa súng về phía đối tượng yêu cầu bỏ dao xuống. Nhìn thấy CSGT có súng, Hiếu mới chịu buông dao. Bốn CSGT đã nhanh chóng khống chế đối tượng.

Các “quái xế” bị bắt tại Tiền Giang. Ảnh: MINH SƠN

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước đang tuần tra kiểm soát tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (quận 7) thì phát hiện nhóm gần 20 thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, chạy thành đoàn trên đường. Tổ công tác đã tổ chức vây chặn, bắt được N.N.S (SN 2005; ngụ quận 7, TP HCM). S. khai đã cùng nhiều thanh thiếu niên lập nhóm chat "Trường đua 3K" trên Facebook rồi hẹn nhau tụ tập, nẹt pô, chuẩn bị "biểu diễn" trên đường thì bị CSGT phát hiện.

Đến 22 giờ 30 phút, Trạm CSGT Đa Phước tiếp tục phát hiện tốp khoảng 10 xe tụ tập "đi bão" trên Quốc lộ 50 hướng ra đường Nguyễn Văn Linh. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành vây bắt.

Đến khoảng 23 giờ, Đội CSGT Nam Sài Gòn phát hiện nhóm khoảng 20 xe đang tụ tập ở phía chân cầu Phú Mỹ, chuẩn bị "đi bão". Lực lượng chức năng đã tổ chức vây chặn, khống chế được Đ.D (SN 2002, ngụ quận 7). Bước đầu, đối tượng khai được bạn rủ đi xem "bão".

Tại tỉnh Tiền Giang, sáng 11-4, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an thị xã Cai Lậy đã đưa 90 đối tượng cùng 110 xe máy về trụ sở công an để lấy lời khai.

Tối 10-4, hàng trăm "quái xế" thuộc nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL lên mạng xã hội hẹn nhau đua, kéo xe trái phép nên Công an tỉnh Tiền Giang đã phân công gần 100 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chống đua xe. Hơn 4 giờ ngày 11-4, các "quái xế" bắt đầu tổ chức đua xe trên Quốc lộ 1 (địa bàn phường 3, thị xã Cai Lậy) thì bị cảnh sát đã phục kích nhiều nơi khống chế, bắt 90 đối tượng.