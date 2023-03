Chiều nay 10-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lực lượng CSGT hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).



Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, chỉ đạo triển khai Hội nghị. Ảnh: X.Th.

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật, con người để hỗ trợ Bộ GTVT thực hiện công tác đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Do đó, Cục đã yêu cầu đơn vị chức năng phối hợp với Bộ GTVT rà soát các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, TP HCM và các địa phương xem trung tâm nào cần đăng kiểm viên thì sẽ tăng cường ngay lực lượng đăng kiểm của CSGT; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương lựa chọn cán bộ chiến sĩ, tập huấn nâng cao, thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm khi có yêu cầu theo đề nghị của Bộ GTVT.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, tình trạng quá tải đăng kiểm chủ yếu diễn ra tại TP Hà Nội và TP HCM. Do đó, ngay từ sáng 11-3, lực lượng CSGT sẽ tăng cường lực lượng để hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm của Bộ GTVT ở 2 thành phố này.

"Lực lượng Công an sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi, nhanh chóng nhất trên tinh thần giải quyết ngay vấn đề xã hội đang vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất, không để người dân phải mang chăn chiếu, thay phiên nhau xếp hàng 3-4 ngày tại các trung tâm đăng kiểm. Quan điểm là không có ngày nghỉ, giờ nghỉ, khi cần lực lượng phải có mặt ngay, chung sức tháo gỡ khó khăn cho người dân" - thiếu tướng Trung nêu rõ.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Cục CSGT đã báo cáo tình hình và đề xuất các giải pháp để việc triển khai đăng kiểm được nhanh chóng, thuận lợi nhất. Theo đó, tính đến 14 giờ 30 phút chiều 10-3, tại Hà Nội có 8 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động; dự kiến trong ngày thứ 7 và chủ nhật sẽ đưa thêm 3 trung tâm nữa vào hoạt động. Tại TP HCM có 6 trung tâm đang hoạt động; nguyên lý hoạt động dây chuyền đăng kiểm của các trung tâm đăng kiểm thuộc ngành Giao thông và Công an cơ bản giống nhau nên có thể đáp ứng ngay được yêu cầu. Trong quy trình đăng kiểm các phương tiện dân sự có 5 công đoạn chính, cán bộ CSGT sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc thực hiện quy trình nhanh chóng, đầy đủ nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung yêu cầu cán bộ chiến sĩ tăng cường tại các trung tâm đăng kiểm phải có tinh thần phải làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chuyên nghiệp, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết theo đúng quy trình đăng kiểm.

"Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc đưa các Trung tâm đăng kiểm của lực lượng Công an vào thực hiện đăng kiểm phương tiện dân sự. Do có sự khác nhau về phần mềm nên ngay trong tối 10-3 phải tìm giải pháp nhanh nhất kết nối dữ liệu để khi Bộ GTVT đề nghị thì các Trung tâm thuộc lực lượng công an nhân dân có thể đăng kiểm phương tiện dân sự được ngay" - thiếu tướng Trung yêu cầu

Theo đó, ngay trong ngày 11-3, Cục CSGT sẽ tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ GTVT, đồng thời tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới; sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.