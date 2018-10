Cảnh sát môi trường tử vong sát nhà: Ngã ban đêm không ai biết

10/10/2018 09:12

Sáng ngày 10-10, nguồn tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cán bộ cảnh sát công tác tại Đội Cảnh sát môi trường của đơn vị tử vong cạnh nhà riêng là do trượt chân từ tầng 2 xuống đất.

Nơi người dân phát hiện anh P.C.G tử vong bên hông nhà riêng trên đường Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hóa

"Tối ngày 8-10, sau khi hết giờ làm việc, anh G. đi chơi với bạn bè cho tới đêm mới về nhà. Sau khi thay quần áo, anh này ra lan can tầng 2 của ngôi nhà hóng gió không may trượt chân ngã xuống đất tử vong. Do đêm tối, mọi người đã ngủ nên việc anh ngã không được gia đình phát hiện kịp thời dẫn tới sự việc đáng tiếc"- vị lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa cho biết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 9-10, một số người dân phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi tập thể dục đã phát hiện thi thể 1 nam thanh niên tử vong ngay sát đường.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh P.C.G (SN SN 1991, ngụ phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa). Anh G. hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát môi trường, Công an TP Thanh Hóa.

Công an TP Thanh Hóa sau khi xác định đây không phải là vụ án mạng nên bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Tin-ảnh: Tuấn Minh