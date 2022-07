Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27..7.2022), Đài Truyền hình TP HCM tổ chức chương trình cầu truyền hình "Linh thiêng Việt Nam".



Chương trình thực hiện tại 3 điểm cầu: Phim trường - Nhà hát Đài truyền hình TP HCM, Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi) và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (TP Thủ Đức).

Một tiết mục nghệ thuật tại cầu truyền hình "Linh thiêng Việt Nam" do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức, nhân, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, video clip và giao lưu, chương trình nhằm khẳng định truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" cùng ý nghĩa lịch sử to lớn và giá trị nhân văn của ngày Thương binh – Liệt sĩ; tôn vinh sự cống hiến, hy sinh cao cả của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến, đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; nêu bật những thành tựu to lớn trong công tác đền ơn đáp nghĩa 75 năm qua…

Cầu truyền hình "Linh thiêng Việt Nam" là chương trình góp thêm vào các hoạt động tri ân của Đảng, Nhà nước và TP HCM đối với bản thân và gia đình những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Bên cạnh đó, động viên gia đình thương binh, liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới, phát triển, bảo vệ đất nước và xây dựng thành phố; tăng cường ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn của các tầng lớp nhân dân đối với thế hệ đi trước, qua đó phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc.

Chương trình được tuyền hình trực tiếp trên kênh HTV 9 - Đài Truyền hình TP HCM và các đài phát thanh - truyền hình trên cả nước vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 24-7.