Sáng 28-4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2021), phát động Tháng Công nhân và phối hợp với Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động phát động Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.



Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển", Tháng Công nhân sẽ tập trung vào các chương trình: "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển" - tuyên dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ"; các hoạt động "Cảm ơn người lao động"...

Ông Trương Văn Đoàn (trái), Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Tiền Giang, trao bảng tượng trưng 4 căn nhà cho ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Ảnh: MINH SƠN

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết công nhân - lao động đã trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như mất việt làm, thu nhập giảm sút... Đảng và Nhà nước rất quan tâm, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả để tạo nhiều việc làm, sức bật cho nền kinh tế. Các cấp Công đoàn cần đổi mới hoạt động, sâu sát với đời sống công nhân - lao động để kịp thời giải quyết vấn đề tồn tại của công nhân. Chủ tịch nước cũng kêu gọi toàn thể nhân dân, trong đó có công nhân - lao động, thực hiện khuyến nghị 5K của Bộ Y tế.

- Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021", khai mạc "Hội thi An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" tỉnh Tiền Giang lần thứ 21 với sự có mặt của hơn 686 thí sinh thuộc 98 đội tham gia.

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Tiền Giang tặng 4 căn nhà Mái ấm Công đoàn trị giá 160 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.