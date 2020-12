Bộ Y tế cho biết ngày 28-12 cả nước đã ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19, trong đó 9 ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay và 1 trường hợp là bệnh nhân nam (BN 1451) - tên H., 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 5, TP HCM. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở ngày 24-12, từng ở chung tòa nhà với BN 1440 (nam, 32 tuổi; trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), sau đó cùng về TP HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 27-12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM là dương tính với SARS-CoV-2.



Chiều 28-12, trước khi kết thúc ngày làm việc thứ nhất hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh lại nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến các địa phương ở khu vực biên giới Tây Nam, cần tăng cường lực lượng để quản lý, giám sát khi vừa có ca bệnh nhập cảnh trái phép.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM (Ban Chỉ đạo) tối 28-12, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo, khẳng định các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở đem đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng khá lớn. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh quản lý người tạm trú, đặc biệt là người từ nước ngoài về Việt Nam hoặc có người thân về từ nước ngoài. Ông Phong nhấn mạnh cần nâng cao vai trò của cảnh sát khu vực, tổ dân phố.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang trực đêm ở tuyến biên giới Hà Tiên để phòng, chống Covid-19 Ảnh: BẢO THY

Liên quan đến BN 1440, ngoài BN 1451, TP HCM đã xác định được 3 trường hợp là những người đi chung xe với người này gồm: người tên V. (ngụ quận 1) và T. (quận Hóc Môn), cả hai hiện âm tính với SARS-CoV-2. Một người khác tên K., xuống xe ở quận 9 nhưng vẫn chưa xác định được địa chỉ. Theo ông Nguyễn Thành Phong, liên quan đến BN 1451, công tác khoanh vùng, cách ly đã được thực hiện kịp thời, phong tỏa, tiêu độc, khử trùng nơi lưu trú và các cơ sở kinh doanh mà bệnh nhân lui tới; cách ly, xét nghiệm những người tiếp xúc. Tình hình dịch bệnh ở TP HCM vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông Nguyễn Thành Phong lưu ý người dân nên kịp thời thông báo với địa phương nếu biết có trường hợp nhập cảnh trái phép trong khu vực và nhấn mạnh trường hợp ở Vĩnh Long được phát hiện, khoanh vùng sớm cũng nhờ người mẹ của BN đã nhanh chóng thông báo với cơ quan y tế vì trách nhiệm với cộng đồng.

Sáng cùng ngày, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã đưa đi cách ly đối với bà H.T.H.N (trú ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) - người đi cùng chuyến xe với BN 1440.

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú, tỉnh An Giang, chiều 24-12, BN 1440 qua sông Bình Vi bằng xuồng, sau đó lên xe 7 chỗ do M.V.T (ngụ huyện An Phú) làm tài xế đưa 6 người về huyện Tân Hưng (tỉnh Long An). Tại đây, có 2 người xuống xe, những người còn lại tiếp tục về TP HCM. Khi xe này quay về Trung tâm Y tế huyện An Phú thì đón thêm 5 người đi 2 huyện Thới Lai, Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) ngủ qua đêm. Hôm sau, tài xế T. về đến thị trấn An Phú (huyện An Phú) và để xe ở nhà một cán bộ xã Vĩnh Lộc tên L. Chiều 26-12, T. tiếp tục đón một số giáo viên và một cán bộ tuyên giáo xã đi huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang), đến tối cùng ngày thì quay về. Ngày 27-12, T. tiếp tục đón 4 người đi đám tang tại Sóc Trăng. Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng đang cách ly tài xế T. và 4 người này. Sáng 28-12, ông L. có tham gia cuộc họp Đảng ủy xã và học nghị quyết nên UBND huyện An Phú quyết định cách ly tại nhà tất cả các đảng viên tham gia học nghị quyết và họp Ban Chấp hành Đảng ủy xã.

Theo Bộ Y tế, đến nay đã là ngày thứ 26 liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ người nhập cảnh trái phép, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký công điện gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh; văn bản gửi Bộ Công an về việc điều tra các đối tượng, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly; xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm để dịch Covid-19 xâm nhập, lây nhiễm trong cơ sở cách ly và ra cộng đồng. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế trong khu vực cách ly.