Từ 10 giờ 45 phút sáng nay 7-11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Đã có 79 đại biểu đăng ký chất vấn.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho rằng theo báo cáo của Bộ Nội vụ thì cả nước chỉ có 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đúng thì rất là đáng mừng. "Chúng tôi đề nghị Bộ trưởng cho biết là con số 0,63% là trên có phản ánh đúng tình hình thực tế thực thi công vụ của công chức hay không? và nếu như không đúng thì nguyên nhân có phải là do có sự nể nang dĩ hòa vi quý trong quá trình đánh giá phân loại công chức?".



ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết con số 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ có phản ánh đúng tình hình thực tế không hay

ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) nêu tình trạng tham nhũng vặt, gây sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức còn diễn ra nhiều nơi, chậm được khắc phục, gây bức xúc trong cử tri. Nguyên nhân của tình trạng này là do chế tài xử lý quy định trong luật cán bộ công chức chưa đủ. "Vậy trong sửa đổi Luật cán bộ công chức lần này, bộ trưởng có đề xuất gì mạnh tay hơn với hơn để khắc phục tình trạng này?. Ngoài ra hiện nay có bao nhiêu bộ ngành chưa giảm được biên chế và tổ chức bộ máy?".

ĐB Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) cho biết việc "chức danh hàm" của các cơ quan trung ương mà đại biểu quốc hội quan tâm từ khóa trước đến nay đã giải quyết và xử lý như thế nào? Theo ông, nếu đúng thì cần phát huy đồng bộ mà nếu sai thì sửa hoặc bãi bỏ. Đề nghị Bộ trưởng cho biết hướng giải quyết.



Đại biểu Châu Quỳnh Giao (Kiên Giang) chất vấn Bộ trưởng Nội vụ giải pháp để không “giản” những người “tinh” và giữ lại người kém đức, kém tài.



Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) về biên chế giáo viên và nhân viên y tế, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết tổng biên chế sự nghiệp của nước ta là 1,8 triệu người, 80% trong đó là giáo viên và nhân viên y tế. Tuy nhiên, theo thống kê bước đầu, cả nước còn thiếu 87.000 giáo viên các cấp và hơn 12.000 nhân viên y tế. Hiện tại, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh cụ thể, từ đó đề xuất Chính phủ và Bộ Chính trị bổ sung.

Đến nay, Bộ trưởng cho biết đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và trình Bộ Chính trị giải quyết vấn đề giáo viên ở cấp mầm non. Đồng thời, ông cũng khẳng định việc tinh giản biên chế giúp tiết kiệm gần hàng trăm tỉ đồng và đang được một số tỉnh, thành thực hiện tốt.

Trả lời chất vấn của ĐBQH về vấn thi xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, viên chức, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa nhận việc này "rất phiền hà". Không chỉ riêng văn bằng, chứng chỉ về thi nâng ngạch hoặc xét thăng hạng viên chức mà cả về quy trình bổ nhiệm đều rất rườm rà.

Ông Tân nhắc đến quy định về việc này có từ năm 1993, đến nay đã hơn 20 năm nhưng vẫn không sửa. "Một quyết định mà để 20 năm không sửa, để cho thủ tục rườm rà là trách nhiệm của Bộ Nội vụ"- ông Tân nhận trách nhiệm.

Ông cam kết sẽ sửa ngay và thực hiện quy trình bổ nhiệm thăng hạng, xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định, không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào.