Chiều 26-4, Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn mới xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng chữa cháy, đưa người mắc kẹt ra ngoài

Trước đó, khoảng 12 giờ 10 ngày 26-4, Công an quận Hoàng Mai nhận tin cháy xảy ra tại cửa hàng điện gia dụng số 13 Lĩnh Nam (phường Mai Động, quận Hoàng Mai). Công an quận Hoàng Mai ngay lập tức đã huy động 2 xe chữa cháy cùng lực lượng tới hiện trường phối hợp với 2 xe chữa cháy của Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng được sử dụng làm cửa hàng điện gia dụng và ở. Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, người dân tại hiện trường cho biết có người mắc kẹt bên trong ngôi nhà.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã tiếp cận hiện trường, đưa 2 cụ già gần 90 tuổi, là bố mẹ của chủ nhà và 2 cháu nhỏ là con của chủ nhà bị mắc kẹt trên tầng 2 ra ngoài an toàn.

Đến 13 giờ ngày 26-4, đám cháy được dập tắt, không cháy lan, may mắn không thiệt hại về người.