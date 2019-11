Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay 29-11, tại khu vực phố Bùi Ngọc Dương (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ bình gas, khiến một xe tải bị hư hỏng nặng, ngọn lửa lan sang nhà dân.



Lưc lượng chức năng tiến hành chữa cháy

Vào khoảng thời gian trên, trong lúc chiếc xe tải chở bình gas đang đỗ trên phố Bùi Ngọc Dương để bốc xếp thì bất ngờ 1 bình gas đã bị rơi xuống đất phát nổ, gây ra hoả hoạn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi lan sang một nhà dân.

Theo một người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc, khi bình gas bất ngờ rơi xuống đất, ngọn lửa bùng lên, trong nhà có vài bình chữa cháy nhưng không có ai kịp sử dụng.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 10 giờ 15 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy

* Trước đó, sáng 29-11, tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng dập tắt đám cháy xảy ra tại phố Lò Rèn xảy ra đêm 28-11, cứu 2 người mắc kẹt.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28-11, tại số 32 phố Lò Rèn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an phường Hàng Bồ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Lúc này, trong tầng 2 và tầng 3 của căn nhà đang bốc cháy có 2 người phụ nữ cao tuổi bị mắc kẹt. Các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận người bị nạn và đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Hai nạn nhân hơn 60 tuổi và 80 tuổi được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 29-11, sức khỏe của cả 2 người này đã ổn định.

Theo đánh giá bước đầu, đám cháy bùng phát tại tầng 1 và cháy lan lên tầng 2 của ngôi nhà.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.