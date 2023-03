Đến 8 giờ 30 phút sáng 21-3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang phối hợp với các lực lượng khác để nỗ lực khống chế hỏa hoạn tại Công ty CP One One Miền Trung đóng trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.



Hiện trường vụ cháy

Đây là nhà máy sản xuất bánh kẹo. Theo ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 7 giờ cùng ngày. Ngọn lửa bùng phát tại nhà kho chứa bánh kẹo của công ty này. Tại hiện trường, khói đen bao trùm cả một khu vực.

Nỗ lực chữa cháy

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC-CNCH và cơ quan chức năng liền đến hiện trường để chữa cháy và làm rõ nguyên nhân vụ việc.