Cháy ở cửa hàng xe máy, nhân viên chạy tán loạn

14/02/2019 17:49

Khoảng 16 giờ 45 ngày 14-2, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng Honda Quốc Tiến (cầu vượt Ngã Ba Huế thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Đám cháy bốc ra từ biển hiệu của cửa hàng ở tầng 3

Theo nhiều người dân sống ở gần đây, đám cháy bốc ra từ biển hiệu ở tầng 3 của khu nhà 3 tầng sau đó cháy lan xuống các tầng dưới. Hàng chục nhân viên đang làm việc tại cửa hàng khi phát hiện cháy đã hô hoán và bỏ chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy

Sau đó các nhân viên đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa ở phía trước của cửa hàng. Khoảng vài phút sau, xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng tới và dập lửa ngay sau đó.

Trung tá Nguyễn Xí, Trưởng Công an phường Hòa An, cho hay nguyên nhân vụ cháy là do chập điện từ biển hiệu của cửa hàng ở tầng 3. Nhờ cửa hàng nằm ở khu vực đường lớn, xe chữa cháy tới nhanh nên đám cháy chỉ thiêu trụi phần bảng hiệu ở phía trước tòa nhà. Toàn bộ xe máy bên trong không bị ảnh hưởng.

Vụ cháy xảy ra khi bên trong có hàng chục nhân viên đang làm việc

Xe chữa cháy chuyên dụng sau vài phút đã có mặt và dập tắt đám lửa





Tin-ảnh: B.Vân