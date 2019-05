Cháy ở trường mầm non, người dân phá cổng lao vào sơ tán hàng trăm học sinh

07/05/2019 15:50

Phát hiện vụ cháy, người dân đã phá cổng, vào hô hoán, đưa các cháu nhỏ ra ngoài

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7-5 tại Trường Mầm non Lê Mao (đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, người dân phía ngoài đường bất ngờ phát hiện đám cháy lớn xảy ra tại đường dây điện bên hông nhà bếp của trường mầm non. Người dân lập tức hô hoán các cô giáo trong trường, đồng thời phá cổng chạy vào để tìm cách đưa các em nhỏ ra ngoài.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến dập tắt kịp thời đám cháy.

Rất đông người dân tập trung tai nơi xảy ra vụ cháy.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy có hơn 300 học sinh đang ngủ trưa đã được người dân và các cô giáo sơ tán sang doanh trại quân đội gần đó trong tình trạng sợ hãi. Rất may, các cháu mầm non trong trường đều an toàn.

Nhận được thông tin về vụ cháy, nhiều phụ huynh đã vội tới trường tìm, đón con với vẻ lo lắng.

Xe chữa cháy được huy động tới hiện trường để dập đám cháy

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do chập đường dây điện.

Các cháu nhỏ được sơ tán an toàn sang doanh trại quân đội ở gần trường học

Tin-ảnh: Đức Ngọc