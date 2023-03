Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11-3 tại nhà sách Bạch Đằng nằm trên giao lộ 30 tháng 4 và Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).



Rạp chiếu phim trong nhà sách Bạch Đằng bốc cháy vào chiều 11-3

Vào thời điểm trên, nhân viên nhà sách phát hiện lửa bốc cháy ở rạp chiếu phim trên tầng 3 nên hô hoán và cùng nhau dùng bình CO 2 dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên nhân viên nhà sách phải gọi điện báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Do rạp chiếu phim có nhiều chất dễ cháy và nguy cơ lan ra các vùng lân cận nên cảnh sát đã đập vỡ kính cường lực để khói thoát ra ngoài và đưa nguồn nước vào trong dập lửa.



Đến 18 giờ 30 phút, đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim bị cháy nằm ở tầng 3 nhà sách Bạch Đằng, các tầng còn lại là khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym, văn phòng phẩm...