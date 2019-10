Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-10, tại xưởng may Hoàng Hưng, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm trên, có hơn 100 công nhân đang làm việc tại xưởng.



Theo một số công nhân, ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 trong xưởng kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến công nhân và nhiều người sinh sống gần khu vực hoảng loạn. Khi phát hiện có cháy, công nhân ở 3 tầng nhà của xưởng may đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài .

Hàng chục xe đạp, xe đạp diện và xe máy của công nhân xưởng may bị thiêu rụi - Ảnh: VOV

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, Công an huyện Tiền Hải, Công an xã Đông Minh đã huy động lực lượng cùng công nhân, nhân dân tham gia dập lửa và vận chuyển đồ ra ngoài.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt nhưng vụ cháy đã khiến cho toàn bộ số vải, 2 máy may, khoảng hơn 40 chiếc xe đạp điện, xe máy của công nhân trong xưởng bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn cũng khiến 3 công nhân bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Tiền Hải và các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.