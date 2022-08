Ngày 3-8, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), làm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bày tỏ vụ cháy làm 3 cán bộ chiến sĩ hi sinh là rất đau đớn và vô cùng đáng tiếc.



Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, tháng 11-2016, tại quận Cầu Giấy đã có vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông làm 13 người tử vong. Sau vụ 13 người chết, lẽ ra chính quyền địa phương phải rút kinh nghiệm về công tác cấp phép, công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng dường như vấn đề này không được thực hiện một cách ráo riết. "Rõ ràng là có vấn đề liên quan đến công tác quản lý" - Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ.

Ông Nhưỡng cũng cho rằng vấn đề quản lý không chỉ riêng chính quyền mà còn liên quan đến đơn vị phòng cháy chữa cháy, chính việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giám sát "không đến nơi đến chốn" nên mới xảy ra sự việc vô cùng đáng tiếc làm 3 chiến sĩ hi sinh.

"Trước đây thì 13 khách hàng tử vong, bây giờ thì lại làm 3 cán bộ chiến sĩ hi sinh khi cháy quán karaoke. Vụ cháy này không phải vụ cháy quá lớn nhưng lại gây ra hậu quả đau lòng và vô cùng đáng tiếc như vậy thì người dân rất khó chấp nhận. Có lẽ, TP Hà Nội phải có những chấn chỉnh cụ thể hơn. Quốc hội cũng đã đề cập rất nhiều về công tác phòng cháy chữa cháy, có lẽ cũng phải xem lại vấn đề này để có những quy định, trách nhiệm cho rõ ràng, không thể xem nhẹ vấn đề này được" - ông Nhưỡng bày tỏ.

Về vấn đề xử lý trách nhiệm chính quyền địa phương, ông Nhưỡng cho rằng phải xem lại toàn diện các quy trình, quy định. Người đứng đầu đương nhiên phải chịu trách nhiệm toàn diện, nhưng cần xem xét từng khâu, từng lĩnh vực quản lý chuyên môn để truy trách nhiệm cụ thể.

Còn theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội), 3 chiến sĩ hi sinh khi tham gia chữa cháy là rất đau xót, mất mát cho gia đình, đồng đội và xã hội. Sự việc rất đau lòng nhưng phải rất khách quan để xem lại công tác phòng cháy chữa cháy trên cả nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng, đặc biệt là tại địa bàn quận Cầu Giấy.

Ông Phạm Văn Hòa cũng nêu ngoài vụ 3 chiến sĩ hi sinh khi chữa cháy mới đây thì trước đó tại quận Cầu Giấy còn có vụ cháy tại quán karaoke khiến 13 người tử vong.

Chính quyền quận Cầu Giấy cũng như lực lượng phòng cháy chữa cháy của quận cần phải soi lại việc quản lý, cấp phép phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Chính quyền, Công an quận Cầu Giấy cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nếu cơ sở nào không bảo đảm phòng cháy chữa cháy thì phải xử phạt nặng, có thể tước giấy phép kinh doanh. "Phải quy rõ trách nhiệm, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc phòng cháy chữa cháy" - ông Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.



Lực lượng chức năng dùng thang chữa cháy

Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội cho biết vụ cháy tại quán karaoke ở phường Quan Hoa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hi sinh khi làm nhiệm vụ. Yêu cầu Đảng ủy Công an TP chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật; quận ủy Cầu Giấy chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.