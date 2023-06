Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe, các sở GTVT yêu cầu khắc phục các bất cập trong sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường (DAT) của học viên, tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định.



Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe ôtô thực hiện nghiêm theo Thông tư số 12/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, khối lượng dữ liệu quản lý và nhu cầu khai thác trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục Đường bộ Việt Nam tăng cao, gây khó khăn trong kết nối, truyền và khai thác dữ liệu DAT.

Khắc phục tình trạng này, cơ quan này đã phối hợp với đơn vị hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp hạ tầng thông tin, phần mềm quản lý, khai thác và đưa vào vận hành từ ngày 26-6.

Tuy nhiên, theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có tình trạng cơ sở đào tạo với lý do kiểm tra, rà soát công tác tổ chức đào tạo đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ học lái xe ôtô; tạm dừng sát hạch lái xe, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do chưa khai thác được dữ liệu quản lý DAT, chưa thực hiện xong các thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe và các nguyên liệu phục vụ cho việc in giấy phép lái xe. Điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của người dân.

Để phục vụ nhu cầu học và thi giấy phép lái xe của người dân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe ôtô tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lái xe và tổ chức đào tạo lái xe theo đúng quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 12/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Các sở GTVT có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định về đào tạo lái xe ôtô; phối hợp với cơ sở đào tạo thực hiện việc rà soát, kiểm tra toàn bộ dữ liệu để phê duyệt các phiên học hợp lệ và truyền dữ liệu lên hệ thống thông tin DAT của Cục Đường bộ Việt Nam.

Hệ thống của Cục sẽ tự động tổng hợp dữ liệu quản lý DAT, phục vụ nhiệm vụ duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch của Sở GTVT.

"Các sở GTVT tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe và các nguyên vật liệu phục vụ việc in giấy phép lái xe theo quy định để tổ chức sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân"- Cục Đường bộ yêu cầu.

Trước đó, nhiều Sở GTVT như Hà Tĩnh, Cà Mau, Đồng Nai... đã có báo cáo Bộ GTVT về những khó khăn, vướng mắc trong việc truy cập phần mềm quản lý dữ liệu DAT. Thậm chí Sở GTVT tỉnh An Giang mới đây đã có thông báo tạm dừng tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô từ ngày 26-6 đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh này.

Lý do được Sở này đưa ra là do hệ thống phần mềm DAT của Cục Đường bộ Việt Nam không truy cập được, không truy vấn dữ liệu trên hệ thống phần mềm DAT của Cục Đường bộ Việt Nam để xét duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch lái xe ôtô.