"Họ nói ráng chờ khi nào kiếm được tiền thì trả. Mình quát "các ông thu tiền của biết bao nhiêu khách hàng, giờ đất không giao, tiền đi đâu hết, bảo không có để trả, là sao?". Dù mình làm căng nhưng "tụi nó" cứ trơ ra, thách thức "muốn thì cứ báo công an". Mình báo công an thì được bảo vụ này là giao dịch dân sự nên hãy báo bên tòa án" - người đồng hương kể.



Tôi hình dung ra ngay vấn đề, đó là chuyện không mới, trước nay rất nhiều công ty bất động sản hà rầm công bố đất nền dự án, đưa khách hàng vào tròng rồi ôm tiền biến mất hoặc chiếm dụng vốn, dây dưa không trả. Những công ty "tay không bắt giặc" đó cứ bổn cũ soạn lại nhưng vẫn lừa được khách hàng bằng những hồ sơ dự án bánh vẽ. Ngoài ra còn có vô vàn công ty chuyên lướt sóng, đánh quả, sử dụng đội ngũ cò nhà đất ba trợn để cùng kiếm chác. Khi thị trường bất động sản ảm đạm, nhu cầu mua nhà đất giảm tận đáy như những tháng gần đây thì những công ty "bong bóng" đó xẹp nhanh và lộ nguyên hình...

Vậy là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 ai cũng đã thấy; còn ở bình diện khác, nó giúp thanh lọc thị trường, làm lành mạnh hóa một số lĩnh vực, đưa tất cả trở về trạng thái thực chất vốn có, như thị trường nhà đất chẳng hạn - đó là điều mà các đơn vị làm ăn đàng hoàng trong lĩnh vực bất động sản đánh giá tích cực.

Nhìn rộng ra toàn cảnh kinh tế, có thể thấy "chiếc phễu" Covid-19 đã gạn lọc cộng đồng doanh nghiệp (DN) - đại đa số có quy mô nhỏ và vừa - làm cho trở nên tinh gọn, gọn mà mạnh hơn thì càng tốt, đúng chủ trương "quý hồ tinh bất quý hồ đa". Theo số liệu chưa đầy đủ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quý I năm nay, số lượng DN thành lập mới có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó, số DN mất đi thì tăng với gần 34.900 DN rút lui khỏi thị trường, nếu cập nhật đến giữa tháng 4-2020 thì con số này chắc chắn nhiều hơn. Riêng tại TP HCM, quý I có 1.523 DN hoàn tất hồ sơ giải thể, tăng 54,5% so với cùng kỳ; 5.088 DN tạm ngưng hoạt động; 35 DN ở khu chế xuất, khu công nghiệp báo cáo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19... Rõ ràng, những DN yếu hoặc đã lay lắt rồi thì nên dừng hoạt động hoặc giải thể hẳn, chờ cơ hội tái sinh, đừng tồn tại theo kiểu sống mà như chết, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạch định chính sách.

"Chiếc phễu" Covid-19 còn giúp soi chiếu xã hội. Có thể thấy rõ điều này qua thực tế thời đại dịch đang diễn ra, ở hai mặt tốt lẫn xấu. Trong hoàn cảnh cam go này, con người trở nên đoàn kết hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng, bản năng thiện lành trỗi dậy trở thành một lối sống chủ đạo, lan tỏa rất rộng và nhanh. Ở chiều ngược lại, những thói tật xấu xa cũng bộc lộ, đã bị lên án và trừng phạt. Mà mục đích của trừng phạt chính là cải tạo và giáo dục, làm cho con người ta tốt hơn, đồng thời ngăn kẻ khác làm điều sai trái tương tự.

Nói "trong nguy có cơ", một phần là cũng bởi như vậy...