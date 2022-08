Ngày 5-8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bàn giao tang vật và 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Công an TP Pleiku tiếp tục xử lý.



Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Độ (SN 1995); Nguyễn Hoàng Khánh Linh (SN 1998); Nguyễn Ngọc Linh (SN 2001, cùng trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 6-2022, anh L.T.B.D (trú TP Pleiku) trình báo đến Phòng An ninh mạng bị chiếm đoạt số tiền gần 70 triệu đồng. Cụ thể ngày 12-5, anh L.T.B.D nhận được điện thoại từ 2 người phụ nữ tự xưng là nhân viên của Ngân hàng MB Bank. Hai phụ nữ này tư vấn và anh L.T.B.D đồng ý thực hiện hủy thẻ tín dụng Mcredit của Ngân hàng MB Bank. Theo yêu cầu của các đối tượng, anh L.T.B.D đã thực hiện 8 lần gửi mã xác thực (OTP) để hủy thẻ và bị chiếm đoạt số tiền gần 70 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Mạnh Hùng

Qua quá trình xác minh, điều tra, Phòng An ninh mạng xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên đều trú tại đường 14, phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nên phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm. Tuy nhiên các đối tượng đã bỏ đi khỏi địa chỉ cư trú trên. Đến ngày 2-8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với vận động 3 đối tượng là Độ, Khánh Linh, Ngọc Linh trên đã đến công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu, các đối tượng khai chủ động liên hệ với anh L.T.B.D tư vấn hủy thẻ tín dụng (thực chất các đối tượng không làm được việc này) MB Bank nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi được đồng ý, các đối tượng hướng dẫn anh L.T.B.D cung cấp thông tin thẻ, tài khoản tín dụng, cung cấp 8 mã OTP xác thực thanh toán mua các sản phẩm trên gian hàng ảo với số tiền gần 70 triệu đồng. Số tiền này được gửi về tài khoản thanh toán đăng ký trên sàn thương mại điện tử. Sau đó toàn bộ số tiền này được chuyển lại cho Độ. Giữa Độ và các chủ tài khoản trên sàn thương mại điện tử ăn chia theo tỷ lệ phần trăm.

Phòng An ninh mạng đã tạm giữ tang vật là 8 điện thoại di động các loại, 14 máy tính các loại, 4 thẻ tài khoản ngân hàng, 69 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.



Ngoài ra, bằng "chiêu độc" này, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác trong cả nước.