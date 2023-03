Ngày 14-3, Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".



Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4 đến tháng 11-2022, các đối tượng gồm: Rchăm H’Đuy (SN 1975); Kpă H’Khai (SN 1974), Siu H’Loanh và Siu H’Vưn (cùng SN 1972) - cùng là người dân tộc J'rai, trú tại Bôn Chơ Ma, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa - đã lên kế hoạch để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng ở Gia Lai nhờ người làm giả nhiều sổ đỏ rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài - Ảnh minh họa

Nhóm 4 đối tượng trên đã lên mạng tìm kiếm, nhờ những người không rõ lai lịch làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do UBND huyện Ia Pa cấp. Sau khi có sổ đỏ giả, nhóm đối tượng đã mang đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện Ia Pa để cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Đến nay, chưa xác định cụ thể số lượng sổ đỏ giả, số tiền mà nhóm đối tượng đã chiếm đoạt được. Do đó, Công an huyện Ia Pa đề nghị các cá nhân, tổ chức có nhận thế chấp sổ đỏ từ các đối tượng nêu trên thì đến Cơ quan CSĐT, Công an huyện Ia Pa để trình báo.

Nếu tổ chức, cá nhân nào nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các đối tượng nêu trên mà không chủ động trình báo, khi phát hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định.