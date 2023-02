Sáng 22-2, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ tàu cá và tìm kiếm một ngư dân còn mất tích trên biển.



Biên phòng triển khai lực lượng tìm kiếm

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 21-2, tàu cá mang số hiệu TTH 49125TS do ông Dương Văn Cho (SN 1973; ngụ phường Thuận An, TP Huế) làm chủ, kiêm thuyền trưởng trên đường đánh bắt cá trở về neo đậu tại cảng Thuận An, khi đến phao số 0, tàu bị sóng đánh bể mạn dẫn đến chìm tàu.

Khi gặp nạn trên tàu có ông Dương Văn Cho và 2 thuyền viên khác, gồm ông Nguyễn Văn Toản (SN 1985) và anh Nguyễn Văn Siêu (SN 2001, cùng trú tại phường Thuận An). Ngay sau khi tàu cá bị chìm, ông Dương Văn Cho và ông Nguyễn Văn Toản đã nỗ lực bơi được vào bờ sau 3 giờ đồng hồ vật lộn với sóng biển, còn anh Siêu hiện đang mất tích.