Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp kéo dài 5 ngày, UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024. Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII vừa qua đã cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch năm 2024 và lộ trình cũng như phương án cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2024. Do đó, UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương tại phiên họp này.



Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9-2023; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ảnh: PHẠM THẮNG

Báo cáo về công tác dân nguyện, ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội, cho biết cử tri và nhân dân dành nhiều quan tâm đến tình trạng bạo hành, bắt cóc trẻ em. Bên cạnh đó là tình trạng cháy nổ tại khu dân cư, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại một chung cư mini ở Hà Nội đêm 12-9 làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng giao Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, rà soát về an toàn phòng cháy chữa cháy với chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ với mật độ cao. Bộ Công an cũng được đề nghị chỉ đạo công an các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo hành, bắt cóc trẻ em để tống tiền; kịp thời xử lý, giải quyết vụ việc ngay từ khi phát hiện.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết cử tri và nhân dân kiến nghị các bộ, ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vay vốn tín dụng để phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động...

Cho ý kiến về các báo cáo nêu trên, ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét những nội dung mới, các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, trong đó có việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đề nghị quan tâm tình trạng bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc - vốn gây bức xúc, lo lắng cho cử tri thời gian gần đây. "Các cơ quan chức năng cần sớm điều tra, xử lý thật nghiêm để bảo đảm an toàn, an ninh xã hội" - bà nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, UBTV Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6; xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.