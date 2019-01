Chới với vì mua đất không lấy được sổ đỏ

18/01/2019 04:16

Sáng 17-1, hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành phố có hợp đồng mua đất tại các dự án Sakura, Hera, Eco Future Park (thuộc phường Điện Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tập trung tại văn phòng Công ty CP Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An; quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để yêu cầu nhà đầu tư và đơn vị phân phối trả lời về thời gian giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).



Số người này cho biết hiện có trên 1.000 người mua đất nền từ Công ty CP Hoàng Nhất Nam (Công ty Hoàng Nhất Nam), đơn vị phân phối và chủ đầu tư là Công ty Bách Đạt An. Hai đơn vị này phối hợp đưa ra sản phẩm thuộc 3 dự án và cam kết với khách hàng trong tháng 1 này sẽ có sổ đỏ. Tuy nhiên, gần đây, Công ty Bách Đạt An cắt hợp đồng với Công ty Hoàng Nhất Nam và khách hàng mua đất không nhận được sổ đỏ. Khách hàng đề nghị cơ quan chức năng thanh tra các dự án trên để bảo đảm quyền lợi cho họ.

Lực lượng công an phải có mặt để ổn định trật tự Ảnh: BÍCH VÂN

Nhiều khách hàng cho hay số tiền đã đóng cho các lô đất là 95% và họ từng cầu cứu tỉnh Quảng Nam nhưng được trả lời là việc này thuộc trách nhiệm của đơn vị phân phối và chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong hợp đồng đã ký, Công ty Hoàng Nhất Nam có điều khoản "nếu xảy ra rủi ro thì đơn vị phân phối chỉ trả 30% số tiền mà khách hàng đã đóng" nên họ nghi ngờ 2 doanh nghiệp này thông đồng nhau đẩy khách hàng đến chỗ trắng tay.

Ông Lê Kim Hùng, người đại diện pháp lý cho Công ty Bách Đạt An, cho biết doanh nghiệp không biết những người này đã ký hợp đồng mua bán gì với Công ty Hoàng Nhất Nam và Công ty Bách Đạt An đã gửi công văn đến tòa án để nhờ phối hợp xử lý. Ông Hùng khẳng định chủ đầu tư không hề thiếu trách nhiệm mà sẽ hỗ trợ khách hàng nhưng sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty Bách Đạt An. "Chúng tôi đã phát mẫu thông tin, khách hàng điền vào mẫu này để cung cấp thông tin về việc mua dự án nào, ký kết gì với nhà phân phối để công ty bảo vệ quyền lợi cho khách hàng" - ông Hùng khẳng định.

Trong khi đó, bà Lê Lan Hương, Chánh Văn phòng Công ty Hoàng Nhất Nam, cho biết công ty đang thực hiện tốt phần việc trong hoạt động hợp tác cùng Công ty Bách Đạt An và mọi việc đều dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng giữa 2 công ty chứ không có việc thông đồng để bẻ cọc khách hàng. Công ty Bách Đạt An đơn phương chấm dứt hợp đồng nên đã vi phạm hợp đồng với Công ty Hoàng Nhất Nam. Hai bên đã hòa giải ở tòa án 2 lần nhưng chưa có tiếng nói chung.

Bà Hương cũng cho hay Công ty Bách Đạt An đưa lý do chấm dứt hợp đồng là do Công ty Hoàng Nhất Nam thu tiền của khách hàng không đúng quy định, không thông báo danh sách khách hàng. Tuy nhiên, trong hợp đồng thì Công ty Bách Đạt An ủy quyền cho Công ty Hoàng Nhất Nam thu tiền 100% giá trị lô đất. Phía Công ty Hoàng Nhất Nam cũng đã gửi danh sách khách hàng qua nhưng Công ty Bách Đạt An không chịu thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bích Vân - Quỳnh Châu