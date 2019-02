Chủ đầu tư BOT Cai Lậy nói gì về kế hoạch thu phí trở lại?

22/02/2019 15:15

Ngày 22-2, thông tin từ Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư BOT Cai Lậy -PV) cho biết dự kiến ngày 25-2 tới, UBND tỉnh Tiền Giang và công ty này sẽ tổ chức họp báo công bố ngày thu phí trở lại ở BOT Cai Lậy.

Cũng liên quan đến BOT Cai Lậy, trước đó, sau khi Bộ Giao thông đề xuất Chính phủ đã đồng ý phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT Cai Lậy như hiện nay; đưa giá vé nhóm phương tiện loại một (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt) xuống 15.000 đồng/lượt, giảm 58% so với mức trước đây là 35.000 đồng/lượt.

BOT Cai Lậy trước ngày thu phí trở lại

Mức giá vé lượt, vé tháng và quý áp dụng cho các nhóm phương tiện khác cũng giảm từ 40 - 60% so với trước. Sau khi điều chỉnh phương án tài chính, thời gian thu phí của dự án là khoảng 15 năm 9 tháng, trong khi phương án thu phí trước đây chỉ 7 năm. Bên cạnh làm việc với địa phương, tổng cục đường bộ cũng có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.





M. SƠN