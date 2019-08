Ngày 13-8, Công ty Xây dựng Vân Khanh (trụ sở tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã có phản ánh tới các cơ quan báo chí về việc bị chủ đầu tư quỵt tiền thi công.



Theo phản ánh của ông Ngô Văn Khanh, Giám đốc Công ty Vân Khanh, đơn vị ký kết hợp đồng thi công trực tiếp với chủ đầu tư là Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 (trụ sở tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để thi công dự án nhà vườn khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thư cao cấp ven biển hay còn gọi là dự án The Song (số 1 đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Theo hợp đồng ký kết, từ 12-2016, Công ty Quảng An 1 giao cho công ty Vân Khanh thi công các hạng mục lắp phần móng, phần thân, gạch ốp lát, đóng cốp pha…cho 21 căn biệt thự tại dự án The Song với tổng giá trị hợp đồng là 5 tỉ đồng.

Hợp đồng cũng quy định công ty Vân Khanh thi công theo đúng hồ sơ thiết kế mà công ty Quảng An 1 cung cấp. Ngoài ra, công ty Quảng An 1 sẽ tạm ứng cho Vân Khanh 10% giá trị hợp đồng và thanh toán tiếp 90% còn lại phụ thuộc vào khối lượng thi công theo thời hạn 15 ngày/lần.

Bên ngoài dự án The Song tại Đà Nẵng

Ông Khanh cho biết, sau khi ký hợp đồng, phía Quảng An 1 đã trả trước 500 triệu đồng tạm ứng cho công ty Vân Khanh. Sau đó, phía công ty Vân Khanh đã hợp đồng với hơn 300 công nhân để thực hiện dự án theo hợp đồng. Tuy nhiên, tới các kỳ hạn giao tiền tiếp theo hợp đồng đã ký thì phía Quảng An không thanh toán.

Đến tháng 4-2017, công ty Vân Khanh buộc phải ngừng thi công sau khi hoàn thiện xong phần thô của tầng 1 và tầng 2 đối với 21 căn biệt thự vì chủ đầu tư không trả tiền.

Ông Khanh cho biết, do phía đơn vị chủ đầu tư không trả tiền thi công theo hợp đồng đã ký kết nên công ty phải nợ lương gần 300 công nhân. Trong khi đó, công ty Vân Khanh hợp đồng trả lương định kỳ 1 tuần/ 1 lần cho công nhân. Đến thời điểm hiện tại, do quá lâu không nhận được tiền, phía Vân Khanh cho hay họ đã phải vay nóng để trả tiền nhân công cho hơn 300 công nhân thi công dự án The Song.

Ông Đào Thanh Vinh, Giám đốc Ban quản lý dự án The Song cho biết chủ đầu tư có ký hợp đồng thi công với Công ty Vân Khanh và kết thúc hợp đồng từ 4-2017. Trả lời về việc công ty Vân Khanh tố chủ đầu tư quỵt tiền nhân công, ông Vinh bác bỏ thông tin trên và cho rằng đơn vị thi công chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định nên Quảng An 1 chưa thanh toán tiền.

Ông Vinh cho hay, theo thẩm định của các đơn vị tư vấn thì số tiền thi công của Vân Khanh chỉ ở khoảng hơn 2 tỉ đồng nhưng đơn vị thi công lại kê các hạng mục với số tiền hơn 5 tỉ đồng. "Do các khoản kê chênh và không đầy đủ giá trị, hồ sơ pháp lý nên chúng tôi chưa thanh toán. Chúng tôi đã yêu cầu công ty Vân Khanh hoàn thiện đầy đủ giấy tờ pháp lý về phần thi công các hạng mục đã thực hiện. Sau đó chúng tôi mới thanh toán dựa trên các hồ sơ đó" – Ông Vinh nói.

Tuy nhiên, ông Khanh lại cho hay, đã nhiều lần đại diện công ty gặp chủ đầu tư nhưng không được cho vào bên trong. "Suốt 2 năm qua, họ chỉ gặp chúng tôi 1 lần và yêu cầu làm hồ sơ nghiệm thu công trình. Chúng tôi đã cùng đơn vị giám sát hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, sửa chữa đến 3 lần theo yêu cầu của chủ đầu tư nhưng họ vẫn không ký giấy tờ để thanh toán" - Ông Khanh nói.