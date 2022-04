Liên quan đến bài Sau bị lún, trường mầm non mới xây chằng chịt "vết thương" trên tường, ngày 22-4, ông Hoàng Thiện, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, chủ đầu tư công trình Trường Mầm non Hương Sơ giai đoạn 1, cho biết Viện Khoa học và công nghệ Bách khoa Đà Nẵng vừa có báo cáo kết luận cuối cùng về kiểm định chất lượng hiện trạng công trình này.

Ngôi trường được đánh giá đẹp bậc nhất ở Huế nhưng bị lún nặng, tường nứt nhiều điểm phải vá víu

Theo đó, hiện trạng ngôi trường này bảo đảm điều kiện chịu lực, độ lún nghiêng công trình ổn định nên đủ điều kiện khai thác sử dụng; kết cấu hiện trạng đảm bảo khả năng chịu lực, đảm bảo điều kiện về độ võng và vết nứt giới hạn; độ nghiêng kết cấu hiện trạng ổn định. Về độ lún, kết quả quan trắc từ ngày 5-12-2021 đến ngày 8-4 là 7,69 mm cho thấy tốc độ lún trung bình là 0,043cm/tuần, tương đương 0,171cm/ tháng. Tốc độ lún nền trong thời gian 2 tháng liên tục nhỏ hơn 2mm/ tháng.

Vết nứt từ trong tường

Như Báo Người Lao Động nhiều lần đưa tin, công trình Trường Mầm non Hương Sơ giải đoạn 1 phục vụ di dời khu dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế, là công trình cộng đồng cấp III, khởi công tháng 6-2020, khánh thành vào tháng 5-2021, giá trị xây dựng khoảng hơn 15 tỉ đồng, được xem là trường mầm non hiện đại bậc nhất ở Huế.

Vết nứt chằng chịt ở tường

Công trình gồm 2 khối nhà, trong đó khối nhà gồm 4 phòng học do Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Huế làm chủ đầu tư, đơn vị thị công là Công ty CP Thành An; khối hành chính quản trị, phòng học chức năng kết hợp khu nhà bếp ăn... do Công ty TNHH khách sạn du lịch Đại Phú Lộc làm chủ đầu tư (nhà tài trợ theo hình thức chìa khóa trao tay), Công ty CP xây lắp và thương mại An Bảo đảm nhiệm thi công. Hai dãy nhà đều có chiều cao 2 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng gần 2.200 m2.

Dùng lưới mắt cáo cố định vết nứt trước khi tô trát bằng vữa

Kể từ tháng 2-2021, khi chưa khánh thành thì công trình này đã bắt đầu xuất hiện tình trạng lún. Tổng độ lún từ ngày phát hiện đến nay là từ 16-21cm nên chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp chống lún.

Trường mầm non mới xây chằng chịt "vết thương" trên tường

Hiện hai khối nhà này xuất hiện hàng trăm vết nứt chằng chịt trên tường, các đơn vị thi công đang tiến hành đục vá trong suốt 2 tuần vừa qua. "Nứt tường vì co ngót và tác động lún, xuất hiện đã lâu nhưng nay mới sửa chữa" – ông Thiện cho biết thêm.