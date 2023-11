Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Ngày 15-11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1095/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân...

Sau 2 ngày mưa lớn liên tục, từ chiều 14 đến sáng 15-11, tại tỉnh Quảng Nam, do nước lớn từ thượng nguồn đổ về, một số khu vực thấp trũng như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An bị ngập lụt cục bộ. Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 14-11, gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn khiến đất đá vùi lấp mặt đường, hư hỏng công trình giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 15-11, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Mưa lũ đã làm 2 người chết, 3 người mất tích ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế... Dự báo ngày 16-11, tại các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to, từ 100 - 500 mm.

S.Bồ - T.Thường - T.Trực - V.Duẩn