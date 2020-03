Chiều 12-3, tin từ UBND TP Hà Nội cho biết Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19).



Văn bản phát đi sau chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo văn bản này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu: Giám đốc các Sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng chống dịch.

Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn TP thực hiện nghiêm túc việc khoanh vùng, điều tra, xử lý ca bệnh; tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu điều trị người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; bố trí khu vực cách ly tại cơ sở y tế để tổ chức cách ly trong vòng 14 ngày đối với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (F1) và các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở mà có tiền sử đi từ các nước có dịch về Việt Nam chưa qua 14 ngày; đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định.

Thông báo kết quả xét nghiệm tới Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã để có thông tin chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn; cấp Giấy xác nhận đủ thời gian cách ly cho những người đã cách ly đủ 14 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung, gửi danh sách những người đã đủ thời gian cách ly về các địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Khẩn trương chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly ngoài cơ sở cách ly của quân đội, công an; đảm bảo đáp ứng đủ các trang thiết bị, vật tư y tế cho các cơ sở y tế và tại các cơ sở cách ly tập trung; hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố, thôn xóm, xã, phường; rà soát, sàng lọc người bị cách ly tập trung, các trường hợp không có biểu hiện bệnh và không đến từ hoặc đi qua vùng dịch, chuyển về cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Đề xuất việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo đủ theo diễn biến tình hình dịch với cấp độ 3 (1.000 trường hợp mắc); Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND TP cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ người phải cách ly và chế độ cho những người tham gia vào công tác phòng chống dịch. Chăm lo bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, không để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong ngành y tế.

Yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục tổ chức tốt việc cách ly đủ 14 ngày theo quy định tại các cơ sở cách ly tập trung của quân đội; Xây dựng phương án dự phòng địa điểm, cơ sở cách ly, chỗ ở, nhu yếu phẩm đảm bảo tiếp nhận và thực hiện cách ly người về từ vùng dịch trong thời gian tới và khi triển khai cách ly diện rộng.

Yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục tổ chức việc cách ly tập trung đối với các đối tượng là người nước ngoài theo quy định tại Bệnh viện Công an TP, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và sinh hoạt. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh, tiếp xúc với người tiếp xúc... để tổ chức cách ly theo quy định. Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo an ninh trật tự cho quá trình tổ chức cách ly, trong quá trình vận chuyển người cách ly, quá trình tổ chức cách ly tại các cơ sở y tế và cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, cư trú. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội, theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội rà soát, làm việc với một số cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú để triển khai phương án cách ly đối với người nước ngoài hoặc đối tượng khác nếu có yêu cầu. Phối hợp các Công ty lữ hành Du lịch thông báo đến hành khách nhập cảnh là người Việt Nam hoặc người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài, khách nước ngoài áp dụng hình thức cách ly tại khách sạn hoặc cơ sở lưu trú khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện.

Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố, thôn, xóm, xã, phường. Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục điều tra rà soát, xác định nơi lưu trú, cư trú của tất cả những người đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 của VietnamAirlines xuất phát từ Vương quốc Anh về đến Hà Nội ngày 2-3 và các trường hợp có tiếp xúc gần để có hướng dẫn và thực hiện cách ly y tế theo quy định. Đề nghị các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn hỗ trợ giảm giá cho các trường hợp phải cách ly tại các cơ sở nêu trên. Khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch. Trường hợp người nước ngoài có nhu cầu trở về nước hoặc đi tiếp ra nước khác: chỉ đạo cơ sở cách ly chịu trách nhiệm kiểm tra y tế, yêu cầu hành khách thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, thường xuyên sát trùng tay, vận chuyển hành khách ra sân bay bằng xe riêng, hạn chế tiếp xúc với người khác, thông báo chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng.