TP HCM có 158 ứng cử viên, được phân bổ về 32 đơn vị bầu cử. Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu được bầu của HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 là 95 đại biểu, giảm 10 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021.



Như vậy, đơn vị bầu cử số 31 sẽ bầu 2 đại biểu; 31 đơn vị bầu cử còn lại, mỗi đơn vị sẽ bầu ra 3 đại biểu.

Danh sách 32 đơn vị bầu cử như sau:

Đơn vị số 1 gồm các phường của TP Thủ Đức: An Phú, An Lợi Đông, An Khánh, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi.

1.Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM

2.Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Phương pháp dạy và học đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM

3.Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

4.Ngô Phạm Hạnh Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Điện ảnh TP HCM, đạo diễn, diễn viên

5.Lê Xuân Viên, Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM

Đơn vị số 2 gồm các phường của TP Thủ Đức: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long An Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B Trường Thạnh.

1.Cao Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM

2.Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức

3.Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM

4.Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM

5.Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ TP HCM

Đơn vị số 3 gồm các phường của TP Thủ Đức: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ.

1.Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP HCM

2.Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội TP HCM

3.Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức.

4.Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

5.Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động ETEC

Đơn vị số 4 gồm các phường của quận 1: Bến Nghé, Bến Thành, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Tân Định

1.Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1

2.Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi

3.Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM

4.Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1

5.Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM

Đơn vị số 5 gồm các phường của quận 3: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và Võ Thị Sáu.

1.Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

2.Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh

3.Ngô Thị Hiền, Bí thư Quận Đoàn 3

4.Phạm Đăng Khoa,Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3

5.Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3

Đơn vị số 6 gồm các phường của quận 4: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10, 13, 14, 15, 16, 18.

1.Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nam Thái Sơn

2.Ngô Châu Duy, Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận 4

3.Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP HCM

4.Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4

5.Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đơn vị số 7 gồm các phường của quận 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

1.Trần Nam Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 5

2.Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Chủ tịch HĐND quận 5

3.Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

4.Hoàng Thị Diễm Tuyết, bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

5.Lê Văn Tứ (Lê Tứ), nghệ sĩ ưu tú, Diễn viên Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Đơn vị số 8 gồm các phường của quận 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

1.Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đạo diễn, diễn viên

2.Diệp Hồng Di, Phó Chủ tịch HĐND quận 6

3.Châu Trương Hoàng Thảo, Phó Bí thư Quận Đoàn 6

4.Trần Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM

5.Nguyễn Thị Thanh Trúc, Chuyên viên phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM

Đơn vị số 9 gồm các phường của quận 7: Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây.

1.Lê Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận 7

2.Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM

3.Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy quận 7

4.Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM

5.Linh mục Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP HCM, Chánh xứ Giáo xứ Tắc Rỗi.

Đơn vị số 10 gồm các phường của quận 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

1.Lý Thị Phương Nhanh, Bí thư Đảng ủy phường 5, quận 8

2.Huỳnh Văn Phương (Thượng tọa Thích Thiện Quý), Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM

3.Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM

4.Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM

5.Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 8

Đơn vị số 11 gồm các phường của quận 10: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

1.Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM

2.Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

3.Nguyễn Phúc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND quận 10

4.Mai Nhật Phương, Bí thư Đảng ủy phường 7, quận 10

5.Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10

Đơn vị số 12 gồm các phường của quận 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

1.Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

2.Đặng Hiếu, Phó Bí thư Quận đoàn quận 11.

3.Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủyquận 11

4.Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP HCM

5.Châu Tuyết Vân, Vận động viên Taekwondo, Trung tâm Huấn luyện thi đấu Thể dục thể thao TP HCM

Đơn vị số 13 gồm các phường của quận 12: An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành.

1.Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12

2.Lê Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch HĐND quận 12

3.Võ Bút Thông, Phó Trưởng phòng Y tế quận 12

4.Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động

5.Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM

Đơn vị số 14 gồm các phường của quận 12: Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp.

1.Trần Ngọc Bình, Phó Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ TP HCM, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hoàng Trần.

2.Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12

3.Lê Thị Trúc Lâm, Bí thư Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây, quận 12

4.Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM

5.Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM

Đơn vị số 15 gồm các phường của quận Bình Tân: An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A.

1.Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân

2.Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

3.Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

4.Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân

5.Nguyễn Thị Việt Tú, Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM

Đơn vị số 16 gồm các phường của quận Bình Tân: Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B.

1.Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM

2.Nguyễn Đức Lệnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Ngân hàng TP HCM

3.Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM

4.Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bình Tân

5.Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM

Đơn vị số 17 gồm các phường của quận Bình Thạnh: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14.

1.Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP HCM

2.Nguyễn Thi Thanh, Chuyên viên phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM

3.Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

4.Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh

5.Nguyễn Văn Thưởng (Thượng tọa Thích Minh Thành), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội

Đơn vị số 18 gồm các phường của quận Bình Thạnh: 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.

1.Ngô Minh Hải, Phó Bí thư, Trưởng Ban công tác Mặt trận An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM

2.Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên

3.Đỗ Thị Minh Quân, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh

4.Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM

5.Võ Thị Phương Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bình Thạnh

Đơn vị số 19 gồm các phường của quận Gò Vấp: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17.

1.Đào Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp

2.Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM

3.Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP HCM

4.Mai Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện KSND TP HCM

5.Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP HCM

Đơn vị số 20 gồm các phường của quận Gò Vấp: 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 16.

1.Nguyễn Kim Hiếu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Gò Vấp

2.Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM

3.Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP HCM

4.Ngô Đình Lưu Tiếng, Bí thư Quận Đoàn Gò Vấp

5.Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM

Đơn vị số 21 gồm các phường của quận Phú Nhuận: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17.

1.Tăng Hữu Phong, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM

2.Nguyễn Hồ Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận Phú Nhuận

3.Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận

4.Trần Thanh Truyện, Mục sư, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm

5.Nguyễn Thị Như Ý, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Phú Nhuận

Đơn vị số 22 gồm các phường của quận Tân Bình: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

1.Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình

2.Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBNDphường 14, quận Tân Bình.

3.Danh Lùng (Hòa thượng Danh Lung), Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM

4.Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM

5.Tiêu Yến Trinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kết nối nhân tài (Talentnet Corporation)

Đơn vị số 23 gồm các phường của quận Tân Phú: Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành.

1.Nguyễn Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM

2.Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

3.Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP HCM

4.Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM

5.Phạm Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

Đơn vị số 24 gồm các phường của quận Tân Phú: Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Phú Trung, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa.

1.Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú

2.Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM

3.Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng Phòng Dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM

4.Phạm Văn Rậm, Đại tá, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM

5.Khương Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP HCM, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghệ sinh học.

Đơn vị số 25 gồm thị trấn Tân Túc và các xã của huyện Bình Chánh: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Đa Phước, Hưng Long, Phong Phú, Qui Đức, Tân Kiên, Tân Quý Tây

1.Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

2.Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Bình Chánh

3.Phạm Xuân Điệp, Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM

4.Hà Tấn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước, huyện Bình Chánh

5.Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

Đơn vị số 26 gồm các xã của huyện Bình Chánh: Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

1.Trần Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

2.Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh

3.Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM

4.Nguyễn Mạnh Trí, Giảng viên, Bác sĩ, Trưởng Bộ môn Y học cổ truyền Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

5.Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM

Đơn vị số 27 gồm thị trấn Củ Chi và các xã của huyện Củ Chi: Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng.

1.Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi

2.Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

3.Nguyễn Ngọc Lam, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Củ Chi

4.Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM

5.Nguyễn Hồng Văn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM

Đơn vị số 28 gồm các xã của huyện Củ Chi: An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An.

1.Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP HCM

2.Nguyễn Thị Thanh Diệu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Củ Chi

3.Đỗ Việt Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP HCM

4.Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội tin học TP, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

5.Đinh Thanh Nhàn, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP HCM

Đơn vị số 29 gồm thị trấn Cần Thạnh và các xã của huyện Cần Giờ: An Thới Đông, Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, Long Hòa, Thạnh An.

1.Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Giờ

2.Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Cần Giờ

3.Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM

4.Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM

5.Nguyễn Văn Tốt, Bí thư Đảng ủy xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

Đơn vị số 30 gồm thị trấn Hóc Môn và các xã của huyện Hóc Môn: Tân Xuân, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Bà Điểm, Xuân Thới Thượng.

1.Đặng Trần Trúc Dao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hóc Môn

2.Lê Minh Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM

3.Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM

4.Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP HCM

5.Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115

Đơn vị số 31 gồm các xã của huyện Hóc Môn: Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Nhị Bình.

1.Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn

2.Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM

3.Đỗ Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM

Đơn vị số 32 gồm thị trấn Nhà Bè và các xã của huyện Nhà Bè: Phú Xuân, Long Thới, Hiệp Phước, Nhơn Đức, Phước Kiển, Phước Lộc.

1.Đặng Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP HCM

2.Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè

3.Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP HCM

4.Nguyễn Thị Hương Thảo (Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM

5.Trần Hải Yến, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM