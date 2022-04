Theo báo cáo, trong quý I năm 2022, tổng doanh thu thương mại và dịch vụ của quận 7 tăng 3.9%, thu ngân sách Nhà nước tăng 26%; doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn quận tăng 11.3%, tổng vốn đăng ký kinh doanh tăng 18.8% so với cùng kỳ.

Tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo; công tác chăm lo, an sinh xã hội được tổ chức thực hiện chu đáo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Quận tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.