Chiều tối 25-2, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết ông đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng tổ chức tìm kiếm tung tích các nạn nhân bị lật thuyền.



Video: Lực lượng chức năng tìm kiếm trong đêm

Theo ông Dũng, đến khoảng 17 giờ 50 phút tối cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân đã tìm được thi thể của chị Nguyễn Thị Ái và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. 4 người đang mất tích được xác định là Nguyễn Hoàng Ánh Viên, Nguyễn Đình Ba, Nguyễn Hữu Hoàng và một bé gái tên Huệ (tất cả cùng ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường).

Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ lật thuyền không xa và cách bờ sông khoảng 100 m. Thiếu tướng Dũng cho biết khu vực xảy ra vụ tai nạn nước không quá sâu nhưng hiện tại trời đã tối nên việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng đang tổ chức lực lượng tìm kiếm xuyên đêm cho đến khi nào tìm được nạn nhân cuối cùng mới thôi.

"Hiện tại, có rất đông lực lượng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, gồm công an địa phương, quân sự địa phương, công an tỉnh, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam, cảnh sát đường thủy, các cấp ủy, đoàn thể. Chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm xuyên đêm với mong muốn sớm tìm được các nạn nhân" – thiếu tướng Dũng nói.

Tối 25-2, sau khi kết thúc cuộc họp để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tức tốc tới hiện trường để chỉ đạo việc tìm kiếm, động viên gia đình các nạn nhân. "Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành nhanh chóng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích, tích cực chữa trị cho những nạn nhân được cứu sống đồng thời tiến hành thăm hỏi, động viên kịp thời đối với các gia đình để họ với bớt nỗi đau" – ông Thanh nói với Báo Người Lao Động khi đang trên đường đến hiện trường vụ việc.

Vieo: Nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm trong đêm

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, 10 người dân trong lúc bơi thuyền trên sông Vu Gia từ xã Đại Nghĩa về lại xã Đại Cường sau khi sang đó trồng trọt thì bất ngờ thuyền bị lật xuống sông. 4 người may mắn được cứu vớt, đưa đi cấp cứu, trong 6 người bị mất tích đã tìm được thi thể 2 người.

Video: Đưa thi thể cháu Nguyên lên bờ

Điều đau lòng hơn, 6 nạn nhân bị tử vong và mất tích đều là người trong 2 gia đình. 2 gia đình này cũng có bà quen với nhau.

Các nạn nhân trong vụ lật thuyền: 4 người được cứu sống: Phạm Cơ Mênh; Nguyễn Thị Tiêm; Một phụ nữ tên Thắm; Một cháu bé tên Kin 2 người chết: Nguyễn Thị Ái (SN 1986); Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên 4 người mất tích: Nguyễn Hoàng Ánh Viên; Nguyễn Đình Ba; Nguyễn Hữu Hoàng; Một cháu bé tên Huệ

Một số hình ảnh hiện trường tìm kiếm được Báo Người Lao Động ghi lại:

Khu vực xảy ra vụ lật thuyền

Thi thể cháu Nguyên được đưa lên bờ

Thi thể chị Ái được tìm thấy đầu tiên, vào khoảng 17 giờ 30 phút