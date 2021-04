Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc mừng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, các thầy thuốc, y - bác sĩ, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện và nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ nói chung đã có một bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn, là đơn vị thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cao, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng để phục vụ người dân trong khu vực ngày một tốt hơn. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của ngành y tế Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, trong đó chất lượng dịch vụ khám - chữa bệnh sẽ được nâng cao, khắc phục tình trạng quá tải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các tỉnh lân cận và cả nước bạn Lào.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm phòng trưng bày ảnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An .Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao hoa và tặng 2 máy thở cao cấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã trao bệnh viện 2 máy thở cao cấp.

Trước đó, chiều 10-4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.