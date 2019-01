Chủ tiệm bị trộm 430 lượng vàng ở Quảng Nam nói gì?

21/01/2019 12:02

Ngày 21-1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991; ngụ khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) – đối tượng trộm hàng trăm lượng vàng của chủ tiệm nơi mình làm thuê.



Đối tượng Nguyễn Đức Tuấn

Vị lãnh đạo này cho hay, chủ tiệm vàng cho biết do mất vàng trong thời gian dài, mỗi ngày mỗi ít trong khi khâu kiểm soát không chặt chẽ nên họ không biết. Công an đã giám định vật chứng thu được và những bằng chứng khác và xác định số vàng của Tuấn được lấy từ tiệm vàng ở TP Hội An, nơi Tuấn làm việc.

Trong ngày 21-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã gọi điện cho chủ tiệm vàng nơi Tuấn làm việc nhưng nữ chủ tiệm nói rằng đang rất bận nên không thể trả lời thông tin gì.

"Em điện qua bên công an điều tra người ta trả lời chứ chị không thông tin được gì hết trơn, chị cũng chưa biết, không nói được gì hết trơn. Bây giờ em điện qua đó hỏi người ta, người ta nói chính xác vì chị đã khai báo hết rồi. Nếu như xong việc rồi thì chị nói chứ giờ chưa. Giờ chị đang bận tiếp khách" – nữ chủ tiệm vàng nhẹ nhàng nói.

Hàng trăm lượng vàng bị mất nhưng chủ tiệm vàng không hề hay biết

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 15-1, Tuấn và anh trai đem đến một cửa hàng vàng bán hơn 230 lượng vàng tây gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỉ đồng thì bị phát hiện.

Tại công an, ban đầu Tuấn khai gần 15 kg vàng đó là do cha ông của mình để lại, sau đó lại khai rằng của mình nhặt được. Tuy nhiên, sau cùng Tuấn khai rằng đã trộm vàng của chủ tiệm trong vòng 6 năm (từ 2012-2018) trong quá trình làm thuê tại đây. Đối tượng này sau đó tiếp tục giao nộp thêm cho công an gần 200 lượng vàng mà y cất giấu tại nhà. Hiện tại, Tuấn đang bị bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ.

Từ khi làm việc ở tiệm vàng, đối tượng Tuấn giàu lên bất ngờ, mua ô tô, xây nhà, villa du lịch

Theo quan sát của phóng viên, tiệm vàng nơi Tuấn làm việc (phường Minh An, TP Hội An) có diện tích không quá lớn nhưng lượng khách giao dịch rất đông. Người dân cho hay tiệm vàng này thường không để vàng lại ở tiệm vào ban đêm mà bỏ vào két sắt đưa về nhà, sáng mới đem ra tiệm để bán.

Người dân ở khối phố Châu Trung cho hay gia đình Tuấn có 3 anh chị em. Ba mẹ Tuấn buôn bán nhỏ. Gia đình trước đây khá khó khăn. Dù vậy, kể từ thời điểm Tuấn làm việc tại tiệm vàng thì gia đình Tuấn phất lên như diều gặp gió.

Gần đây, Tuấn xây dựng nhà cửa, sắm xe ô tô và còn đầu tư 2 villa để hoạt động du lịch với số tiền đầu tư ít nhất cũng phải vài chục tỉ đồng. Việc gia đình Tuấn giàu lên đột ngột khiến người dân ở địa phương khá tò mò. Vừa qua, khi nghe tin Tuấn bị bắt vì ăn trộm hàng trăm lượng vàng của chủ tiệm, nhiều người dân mới biết được vì sao Tuấn lại giàu như vậy.

Trần Thường