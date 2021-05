Kịp thời ứng phó các tình huống

Chiều 18-5, Thủ tướng đã có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công điện nêu đây là thời gian gấp rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch Covid-19; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống trong phòng chống dịch Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, hiệu quả; Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh các thông điệp truyền thông; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chủ động đối phó các hành vi gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá cuộc bầu cử...T.Dũng