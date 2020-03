Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam lên án hành động kỳ thị người bệnh và xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự, những người phao tin đồn nhảm trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19.



WHO ấn tượng cách Việt Nam ứng phó dịch

Ngày 14-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp TS Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam đã triển khai chủ động, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch từ rất sớm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kể cả lực lượng quân đội, công an. "Chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp rất mạnh vì sức khỏe của nhân dân" - Thủ tướng nói và nhấn mạnh giai đoạn này, Việt Nam sẽ làm mạnh hơn nữa.

Thăm khám cho bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến 2, tỉnh Quảng Ninh Ảnh: HẢI ANH

Ông Kidong Park đánh giá cao cách ứng phó của Chính phủ Việt Nam ở sự tập trung chỉ đạo quyết liệt; đầu tư đều đặn cho phòng chống dịch; tham gia, tuân thủ nghiêm ngặt của toàn thể nhân dân. TS Kidong Park bày tỏ ấn tượng về sự hợp tác của toàn dân trước sự chỉ đạo của Chính phủ về 2 chiến lược mà Việt Nam áp dụng là "4 tại chỗ" và nguyên tắc cách ly trong dịch Covid-19.

TS Kidong Park cho biết việc Tổng Giám đốc WHO mô tả dịch Covid-19 như đại dịch nhằm gióng hồi chuông cảnh báo bởi bên cạnh nhiều quốc gia tích cực như Việt Nam, vẫn còn có quốc gia chưa chuẩn bị tương xứng với mức độ lây lan bệnh dịch. WHO mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quyết liệt chống dịch như hiện nay, thậm chí áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn. WHO khuyến nghị những nhóm đối tượng cần bảo vệ là nhân viên y tế - những người tuyến đầu tiếp xúc trực tiếp người bệnh; người già, người có bệnh nền; nhóm những người lãnh đạo bởi để phòng chống dịch thì cần có người chỉ huy.

Đại diện WHO cũng đề cập việc truyền thông phải làm giảm được sự kỳ thị đối với những người mắc Covid-19. Nhất trí rằng cần phải hạn chế sự kỳ thị với người bệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam lên án hành động này và đã chỉ đạo Bộ Công an xử lý nghiêm những người phao tin đồn nhảm trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19, kể cả xử lý hình sự. "Trong phòng chống dịch, Việt Nam chủ trương công khai, minh bạch ngay từ đầu, không giấu giếm. Việt Nam luôn nỗ lực bảo đảm chống dịch hiệu quả đi đôi với bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, xã hội ổn định" - Thủ tướng nói.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 13-3. Theo đó, từ ngày 16-3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng. Đồng thời, yêu cầu các bộ: Công Thương, Y tế chỉ đạo sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng. Thủ tướng đồng ý kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc thu phí điều trị đối với người nước ngoài.

Nhiều ca nhiễm về từ châu Âu

Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam đã ghi nhận 53 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 37 trường hợp đang được điều trị, cách ly tại các cơ sở y tế, sức khỏe đều ổn định, một số ca bệnh xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả âm tính.

Riêng trong ngày 14-3, Việt Nam xác nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, một nam thanh niên 31 tuổi (bệnh nhân (BN) thứ 48) trú tại phường 14, quận 10, TP HCM, có liên quan đến ca bệnh là nữ doanh nhân 51 tuổi ở Bình Thuận (BN thứ 34). Nam thanh niên này trước đó đã ngồi chung ôtô với ca bệnh thứ 45 và cùng tiếp xúc với BN thứ 34.

Ngoài ra, có ca bệnh 71 tuổi, nam, quốc tịch Anh, là chồng, tiếp xúc gần với BN thứ 30. Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới sân bay quốc tế Nội Bài sáng 2-3. Đây cũng là chuyến bay ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 nhiều nhất đến thời điểm này với 14 ca bệnh; trong đó có 12 người nước ngoài và 2 người Việt (BN thứ 17 và 21).

Bốn ca mắc Covid-19 còn lại cùng lúc ở Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh và đều trở về từ châu Âu. Trong đó có một nam BN 50 tuổi (ở phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) đi công tác tại Paris (Pháp) và về nước ngày 9-3; một nữ BN 22 tuổi khác (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là du học sinh ở châu Âu và từ ngày 23-2 đến 12-3 đã đi qua nhiều nước. Ngày 13-3, BN này bay tới sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay QR968 và đã được chở thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Với BN ở tỉnh Quảng Ninh là nữ 24 tuổi (ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long), hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 9-3. Người này bắt taxi về nhà tại TP Hạ Long, tự cách ly tại nhà và sau đó được chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh. BN còn lại là nam, 53 tuổi (quốc tịch Cộng hòa Czech), đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Trong thời gian ở Cộng hòa Czech, BN có tiếp xúc với người Ý. Ngày 10-3, BN nhập cảnh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). Sau khi vào Việt Nam, BN lưu trú tại quận 1, TP HCM.