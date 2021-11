Giới thiệu việc làm cho công nhân có vợ tử vong

Bà Trịnh Thị Bảo Khuyên, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, cho biết sau khi chương trình "Tình thương cho em" đến trao học bổng cho bé trai N.N.G (SN 2015; ngụ xã Tân Hưng, huyện Long Phú) vào ngày 8-11 vừa qua, LĐLĐ đã làm cầu nối giới thiệu việc làm cho anh N.V.C (cha của bé G.).

Ngày 31-7, khi anh C. đang làm công nhân ở Bình Chánh (TP HCM) thì nghe tin vợ mất vì Covid-19 khi đang mang thai bé gái ở tháng thứ 7 nên hai cha con phải trở về quê. Từng làm công nhân sản xuất bao bì, anh C. mong muốn sớm tìm được việc làm phù hợp ở gần nhà để có điều kiện gần gũi, chăm sóc, dạy dỗ con trai. "Chủ một doanh nghiệp sản xuất bao bì ở Khu Công nghiệp An Nghiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã đồng ý nhận anh C. vào làm việc. Các thủ tục kiểm tra sức khỏe đang được xúc tiến để anh ấy sớm trở lại công việc phù hợp" - bà Khuyên thông tin.