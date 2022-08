Sáng nay 9-8, tin từ UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết UBND thị xã đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích 1 du khách bị trượt chân rơi xuống suối vào chiều 8-8.



Lực lượng chức năng tìm kiểm nạn nhân - Ảnh: Lê Hưng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 8-8, tại khu vực homestay Utopia ở thôn Tả Chải Mông (xã Tả Van, thị xã Sa Pa) do anh Nguyễn Quang C. làm chủ, có nhóm du khách 4 người tự đi ra khu vực suối để chụp ảnh check-in. Tại đây, du khách Ngô Trí H. (28 tuổi, quê ở Bắc Giang) không may bị trượt chân, rơi xuống suối. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Huyền T. (24 tuổi, vợ anh H.) đã nhảy xuống cứu, nhưng nước suối lớn đã cuốn trôi 2 vợ chồng đi.

Sau đó, người vợ may mắn bám được vào hòn đá và được 1 người dân địa phương đi sửa ống nước nhìn thấy cứu được lên bờ. Còn người chồng bị trôi khoảng 10 m ra khu vực nước sâu, chới với và bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo của người dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp với đơn vị thủy điện Sử Pán giăng lưới, hạ mức nước. Cùng với đó, tăng cường lực lượng, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, đêm 4-8, trên địa bàn thị xã Sa Pa có mưa to kèm dông lốc, làm 2 người chết do nước cuốn trôi, nhiều cây đổ ngã và tốc mái 413 nhà, thiệt hại trên 21 tỉ đồng.