Chiều 24-8, chuyến bay QH9204 của Hãng hàng không Bamboo Airways (thuộc Tập đoàn FLC) đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), đưa 191 hành khách là công dân Thanh Hóa từ TP HCM trở về quê hương.



Công dân Thanh Hóa làm thủ tục hồi hương tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Chuyến bay QH9204 khởi hành lúc 13 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh lúc 15 giờ tại sân bay Thọ Xuân.

Đây là chuyến bay đặc biệt miễn phí do Bamboo Airways phối hợp với UBND và các cơ quan, ban ngành tỉnh Thanh Hóa triển khai, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP HCM. 191 công dân đều là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mất việc làm, giảm thu nhập, không có nơi cư trú do tác động của dịch bệnh Covid-19.

191 công dân về quê toàn là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Để chuyến bay được tuyệt đối an toàn, trước khi lên máy bay, hành khách đã được xét nghiệm âm tính với với SARS-CoV-2 có hiệu lực trong vòng 72 giờ theo quy định của ngành hàng không. Sau khi xuống máy bay sẽ được xét nghiệm nhanh một lần nữa để phân loại.

Trong suốt thời gian 2 giờ bay, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được trang bị đồ bảo hộ tối đa. Sau khi máy bay hạ cánh, Bamboo Airways tiến hành phun khử khuẩn mặt đất, khoang hành khách và hầm hàng.

Họ chủ yếu là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai...

Anh Nguyễn Q. (SN 1984; ngụ huyện Nông Cống) cho biết, anh và vợ vào TP HCM lập nghiệp được hơn một năm nay. Hai vợ chồng thuê nhà để đi làm ăn và chắt chiu gửi tiền về quê cho bố mẹ. Nhưng do dịch bệnh, cả hai đều mất việc, không có thu nhập, vợ lại mang thai, tiền nhà không đủ.

"Ngay khi có thông tin UBND tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch đón công dân về quê, tôi đã đăng ký qua Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP HCM và được các anh chị giúp đỡ để về quê, bởi cuộc sống hiện tại quá khó khăn, không thể trụ lại ở TP được nữa. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các anh chị Hội đồng hương và hãng bay đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi được về quê an toàn"- anh Q. chia sẻ.

Đây là những trường hợp được Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP HCM lựa chọn, báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó tổng giám đốc thường trực Bamboo Airways, cho biết trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ tư tại các tỉnh thành phía Nam đang diễn biến phức tạp, công tác tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân về quê được đánh giá là hoạt động nhân văn, góp phần chăm lo hiệu quả cho sức khỏe và an toàn của người dân địa phương, vừa giảm tải áp lực cho TP HCM trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

"Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Bamboo Airways đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động bao gồm tiếp nhận, vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, tài trợ vé máy bay cho lực lượng y bác sĩ, các nhà hoạt động thiện nguyện… tham gia công tác phòng chống dịch trên cả nước. Thời gian tới, Bamboo Airways sẽ tiếp tục triển khai hoạt động nghĩa tình này"- ông Quân chia sẻ.

Được biết, trước đó Bamboo Airways đã phối hợp với các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Hà Tĩnh, Quảng Bình… tổ chức nhiều chuyến bay chở công dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê hương.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo các sở, ngành lên sân bay đón công dân

Sau khi xuống sân bay, tất cả 191 công dân sẽ được tỉnh Thanh Hóa tổ chức cách ly tập trung 21 ngày tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Hồng Đức (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và Trung đoàn 270 (Sư đoàn 341, Quân khu 4) đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.