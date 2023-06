Ngày 27-6, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt thông báo về việc chuyển nguồn tin tố giác tội phạm cho gia đình bị hại là ông Hà Thanh Hưng (SN 1988, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

Ông Hưng là người tố thượng úy Nguyễn Văn Hiểu - cán bộ Công an phường Dương Đông - đã có hành vi nhục hình làm ông bị thương tích nặng.

Thông báo kết luận giám định pháp y của Công an TP Phú Quốc xác định ông Hưng bị gãy 4 xương sườn, tỉ lệ thương tật 8%

Theo văn bản do thượng tá Lê Minh Chánh, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc, ký ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc nhận được phiếu chuyển tố giác về tội phạm của VKSND TP Phú Quốc về vụ cố ý gây thương tích trong thi hành công vụ xảy ra ngày 4-2 tại Công an phường Dương Đông.

Nội dung là ông Hà Thanh Hưng tố giác ông Nguyễn Văn Hiểu, cán bộ Công an phường Dương Đông, đã có hành vi đánh ông gây thương tích tại trụ sở công an phường trong quá trình làm việc.



Thông báo chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra VKSDN tối cao của Công an TP Phú Quốc

Sau khi thẩm tra, xác minh, xét thấy nội dung tố giác tội phạm của ông Hưng có dấu hiệu của tội dùng nhục hình, quy định tại điều 373 Bộ Luật Hình sự, "đây là tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao nên Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Kiên Giang để chuyển đến Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao giải quyết theo quy định pháp luật" - văn bản nêu.

Theo đơn tố giác tội phạm của ông Hưng, tối 4-2, ông cùng 1 người bạn đến nhà hàng Lương Sơn Group (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Dương Đông) ăn uống. Tại đây, ông Hưng và bạn xảy ra xô xát với nhân viên quán.

Ông Hưng lúc mới ra viện

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và khách quay lại cho thấy sau khi cự cãi, ông Hưng bị một nam nhân viên quán đánh vài cái vào sau gáy và phần đầu bằng tay. Ông Hưng đánh lại vào mặt một nữ nhân viên quán. Lúc này, công an phường cũng có mặt.

Ông Hưng cho biết lúc đó khoảng 22 giờ cùng ngày, ông bị còng tay áp giải về trụ sở Công an phường Dương Đông làm việc. Tại đây, theo ông Hưng, cán bộ công an phường là thượng úy Nguyễn Văn Hiểu lôi ông vào phòng, tắt đèn, đá và đạp khoảng 20 cái vào hông, bụng.

Hiện trường vụ xô xát tại nhà hàng trước khi ông Hưng bị áp giải về trụ sở Công an phường Dương Đông làm việc

Ông Hưng cho biết sau đó, ông Hiểu tiếp tục đưa ông ra ngoài, còng 1 tay vào ghế, kêu ông ký tên vào biên bản ghi sẵn. Ông Hưng không chịu ký thì ông Hiểu tiếp tục đánh, rồi bỏ ra ngoài.

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, vợ ông Hưng đến Công an phường Dương Đông bảo lãnh chồng về và nhập viện điều trị.

Giấy chứng nhận thương tích (số 30, ngày 10-2) của Trung tâm Y tế TP Phú Quốc chẩn đoán ông Hưng gãy xương sườn số 7 và 8 bên trái; gãy xương sườn số 8 bên phải; bầm tím, sưng đau vùng mí mắt phải; bầm đen cằm; trầy xước, bầm tím vùng ngực, bầm tím cánh tay trái, cẳng tay phải; bầm tím cổ tay 2 bên; bầm tím 2 bên hông lưng; đau tức ngực, khó thở...

Thông báo kết luận giám định pháp y ngày 11-4 do thượng tá Lê Minh Chánh - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc - ký (căn cứ Bản Kết luận giám định số 211 ngày 30-3 của Trung tâm Pháp y tỉnh Kiên Giang) kết luận ông Hưng bị gãy xương sườn số 7,8 bên trái và số 7,8 bên phải; tỉ lệ tổn thương cơ thể là 8%.