Clip tạ giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến kho hàng nghi nhập lậu

Trước đó vào rạng sáng 20-4, qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Điệp (SN 1981) và Võ Phước Hậu (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Kandal, Campuchia) đang vận chuyển trái phép khoảng 20 tấn đậu xanh về khu vực xã Khánh An, huyện An Phú để giao cho chủ kho là Tha.

Đối tượng Nguyễn Hoanh Tha

Tiến hành kiểm tra kho của Tha, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 tấn đậu xanh không có hóa đơn chứng từ hợp lệ được cất giữ trong kho. Đến sáng cùng ngày, Tha và Thắng đã đến đầu thú với cơ quan công an về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.



Tang vật lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại kho của Nguyễn Hoanh Tha

Đối tượng Hậu và Điệp (áo đỏ).

Cơ quan CSĐT đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Riêng đối tượng Điệp và Hậu đã được đưa đi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.