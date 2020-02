Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà của bà Nguyễn Tuyết (42 tuổi; ngụ ấp Ninh Thạnh 1) nên tri hô để mọi người cùng nhau đến dập lửa, đồng thời gọi điện báo chính quyền địa phương đến ứng cứu.



Hiện trường vụ cháy. Clip: Tuyết Dân

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến phối hợp cùng với các hộ dân gần đó tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà được làm bằng vật liệu dễ cháy, vào thời điểm xảy ra cháy có gió lớn và gặp thời tiết khô hanh, nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Thời điểm xảy ra cháy, bà Tuyết đang đi giúp việc cho hàng xóm, chỉ có 3 cháu bé là cháu nội bà Tuyết bên trong căn nhà. Rất may, 3 cháu bé đã được mọi người đưa ra an toàn trước khi căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cách đây khoảng một năm, chồng bà Tuyết (làm nghề thợ mộc) đã qua đời do bị tai nạn về điện.

Hiện hoàn cảnh của bà Tuyết hiện vô cùng khó khăn.