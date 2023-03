Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đào Đức Hạnh (52 tuổi; ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM), Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Clip Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của giám đốc trung tâm dạy nghề

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ của Công an tỉnh Long An đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hạnh.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng chức năng và nhiệm vụ được giao, Hạnh đã thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của người dân để cung cấp chứng chỉ sơ cấp và báo cáo, đề xuất Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tổ chức thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3.

Bi can Đào Đức Hạnh (áo thun trắng) đang nghê đọc lệnh khám xét nơi làm việc

Để cấp chứng chỉ sơ cấp, Hạnh đã chỉ đạo hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ, thực tế không thực hiện hoạt động đào tạo sơ cấp theo quy định tại các thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đào tạo nghề trình độ sơ cấp.

Theo cơ quan chức năng, Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang (xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An) là cơ sở dạy nghề tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được thành lập và hoạt động từ tháng 7-2014.

Trung tâm này có chức năng, nhiệm vụ đào tạo sơ cấp các nghề: Thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa; máy trưởng phương tiện thủy nội địa và bồi dưỡng, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ đặc biệt trong lĩnh vực phương tiện thủy nội địa.

Theo thông tin ban đầu, mỗi năm trung tâm này tuyển sinh, đào tạo khoảng 500 học viên (100 học viên sơ cấp; khoảng 400 học viên đào tạo dưới 3 tháng).