Ngày 2-5, UBND Lâm Đồng đã có công điện hoả tốc về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phạt nghiêm du khách vi phạm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.



Clip: Biển người đổ về Đà Lạt nghỉ lễ 30-4

UBND Lâm Đồng yêu cầu lực lượng chức năng bố trí CSGT điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và du khách lưu thông đúng phần đường, làn đường, hạn chế tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường chính vào cửa ngõ TP Đà Lạt như đèo Prenn, đèo Mimosa, các vòng xoay...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời yêu cầu người điều khiển phương tiện tuân thủ nghiêm quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, trên những cung đường quanh co, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông cao.



Biển người đông nghịt tại vòng xoay trung tâm chợ Đà Lạt.

Trong thời gian này, do lượng du khách quá đông, tỉnh Lâm Đồng đề nghị mọi người dân, du khách nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác, đề phòng người xấu, kẻ gian trà trộn lợi dụng.



Hàng ngàn người đổ về Đà Lạt nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khoẻ cho cộng đồng, nhân dân và du khách, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị: Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh; yêu cầu tuân thủ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Lượng xe về Đà Lạt tăng đột biến, lực lượng CSGT vất vả phân luồng điều tiết giao thông.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người dân, du khách phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các địa điểm tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; tại các cơ sở y tế, cơ sở du lịch, các điểm du lịch, vui chơi giải trí, chợ, siêu thị, quảng trường, sân bay, bến xe, các cơ sở văn hoá...; xử phạt, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, du khách... vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đường 3 Tháng 4 hướng về trung tâm TP Đà Lạt thường xuyên ùn tắc

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban An toàn giao thông, Sở Y tế kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Rất đông khách du lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại Đà Lạt.

Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về những nội dung nêu trên.