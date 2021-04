Trước đó, vào chiều ngày 26-4, người dân sinh sống tại khu vực kênh Rạch Thăng (xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) phát hiện thi thể một người đàn ông đang nổi dưới kênh nên cùng kéo vào cặp mé bờ.

Clip Cả trăm người dân kéo đến xem thi thể nổi dưới kênh

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Trạch cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Bạc Liêu và Công an tỉnh Bạc Liêu đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong. Lúc này, có cả trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Rất đông người dân kéo đến hiện trường xem ngành chức năng khám nghiệm tử thi

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi (chưa xác định được danh tính, địa chỉ cư trú) trong tình trạng đang phân hủy nặng.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi người đàn ông, cơ quan chức năng đã bàn giao lại cho chính quyền địa phương để an táng tạm thời trong khi chờ người thân đến nhận lại thi thể.