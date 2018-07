17/07/2018 15:23

Thời gian qua, trên Quốc lộ 51 (đoạn thuộc xã Tam Phước, TP Biên Hòa và xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhiều quán cà phê "đèn mờ" mọc lên với mục đích cho tiếp viên trẻ công khai gạ gẫm khách đi nhà nghỉ mua dâm với giá từ 350.000 đồng - 2 triệu đồng.

Khi khách vào uống cà phê thì lập tức một nhóm cô gái trẻ đến mời chào đi "mây mưa". Các cô gái trẻ này còn khẳng định chủ quán đã "lo" hết rồi nên mới dám công khai hoạt động bán dâm (!?).



Hình ảnh tiếp viên quán cà phê "đèn mờ" công khai bán dâm cho khách ở các nhà nghỉ trên Quốc lộ 51

CLIP: Các cô gái trẻ công khai rủ khách "mây mưa"

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết đã chỉ đạo Công an xã An Phước và Tam Phước vào cuộc làm rõ sau khi phóng viên cung cấp thông tin.

Hưng Nguyên - Đình Thanh